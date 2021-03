Ministeri Kiurun mukaan lisärajoituksia punnitaan viikonlopun jälkeen: "En sulje mitään rajoitustoimia pois"

Koronaviruksen epidemiatilanne on heikentynyt Suomessa edelleen viime viikolla voimaan tulleista sulkutoimista huolimatta, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo. Viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa esiintynyt ministeri ilmaisi huolensa tautitilanteesta ja sanoi, että tarvetta mahdollisille lisätoimille arvioidaan viikonlopun jälkeen, kun sulkutoimien alkamisesta tulee kuluneeksi kaksi viikkoa.

– Tässä vaiheessa keinot ovat vähissä, se on sanottava ääneen. Meillä hyvin vahva ja laaja rajoitustoimien paketti jo käytössä, Kiuru sanoi.

Ministerin mukaan etenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Varsinais-Suomen tautitilanne täytyy saada rauhoitettua.

– Tässä tapauksessa en sulje mitään rajoitustoimia pois, ministeri sanoi ja lisäsi, että ihmisten välisiä kontakteja pitää pystyä yhä vähentämään.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi, että käytössä olevat suositus- ja rajoitustoimet ovat todennäköisesti jonkin verran jarruttaneet epidemiaa.

– Ne ovat heikkoja ne signaalit, mutta tulkitaan ne nyt niin. Ne lisäävät uskoa siihen, että kannattaa toimia, ministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.

– Yhtään meillä ei ole varaa tinkiä tiukasta linjasta, hän jatkoi.

Nykyiset rajoitukset astuivat voimaan viime viikon alusta. Ne ovat voimassa kolme viikkoa eli päättyvät 28. maaliskuuta.

804 uutta tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtaja Mika Salminen kertoi, että tänään Suomessa raportoidaan 804 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tautitapauksia on koko epidemian aikana raportoitu 69 497.

– Tämä on korkea luku, kuuluu korkeimpiin epidemian aikana, Salminen sanoi.

Koko Suomen ilmaantuvuus on runsaat 165 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Muihin Euroopan maihin verrattuna Suomi on ilmaantuvuusluvuissa hieman keskikastin alapuolella.

– Hyvä uutinen on se, että menehtyneitä tällä hetkellä tulee vähemmän kuin mitä aikaisemmin on nähty epidemian aikana. Se on merkki siitä, että rokotusohjelma alkaa purra oikein merkittävästikin, kun tiedetään hyvin, että kaikkein ikääntyneimpien riski menehtyä tähän tautiin on kaikkein suurin, Salminen sanoi.

Viime viikolla koronatestejä tehtiin koko maassa yli 147 000, joka on yli kaksinkertainen määrä vuodenvaihteeseen verrattuna. Positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä oli noin 3,2 prosenttia. Tartuntoja on nyt todettu eniten työikäisillä ja etenkin nuorilla aikuisilla. Noin neljä viidestä tapauksesta on todettu alle 50-vuotiailla ja lähes puolet tapauksista alle 30-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tuoreista tartunnoista on noin 11 prosenttia ja 10–19-vuotiaiden osuus noin 14 prosenttia.

Hankalin epidemiatilanne on Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, joissa Salmisen mukaan ollaan edelleen selvällä kasvukäyrällä. Viimeisten parin viikon aikana erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut näillä alueilla huomattavasti.

Salminen kuitenkin muistuttaa, että vaikka ilmaantuvuus olisi jollain alueella matala, voi tilanne muuttua nopeasti.

Viruksen tuleminen Suomeen rajojen yli näyttää kuitenkin maltilliselta, vaikka Virossa ja Ruotsissa tautitilanne on Suomea heikompi. Matkustamiseen ja rajaliikenteeseen liittyviä tartuntoja on Suomessa 1,7 prosenttia todetuista tapauksista.