Ministeri Lintilä: Jakamatta jääneet kustannustuen miljoonat säästetään uuden kierroksen varalle – nyt hakemuksista hylättiin 73 prosenttia

Yrityksille tarkoitettua kustannustukea on jaettu noin 108,5 miljoonaa euroa, kertoo Valtiokonttorin tilasto. Hakuaika loppui maanantaina. Jakamatta 300 miljoonan potista jäi lähes kaksi kolmasosaa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että hän yllättyi jakamatta jääneen rahan määrästä.

Tätä rahaa ei aiota siirtää nopeasti muualle, vaan sitä käytettäisiin mahdollisella seuraavalla kustannustuen hakukierroksella.

– Se helpottaa, ettei tarvitse Vanhaselta mennä kysymään lisää, jos rahaa tarvitaan, Lintilä viittaa valtiovarainministeri Matti Vanhaseen (kesk.).

Kustannustuen mahdollinen jatko analysoidaan yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Samalla pohditaan myös, onko tuen kriteereitä tarve muuttaa.

– Suurin syy hakemuksen hylkäämiseen oli, ettei tuki olisi täyttänyt 2 000 euron alarajaa. Alaraja perustui siihen, että yksinyrittäjien tuki oli 2 000 euroa.

Tämä jätti kuitenkin ilmiselviä katveita, sillä kaikkiaan hakemuksista hylättiin 73 prosenttia. Kustannustukea haki 12 856 yritystä. Tuki oli tarkoitettu esimerkiksi palkka- ja kiinteistökuluihin.

Vertailun vuoksi Business Finlandin tukia jaettiin kustannustukeen verrattuna lähes yhdeksänkertainen määrä, reilut 900 miljoonaa euroa.

Pelkkä kustannustuen jatkokierros hoituisi asetuksella, mutta hakukriteerien muutos vaatisi lainsäädäntöä.

Lintilän mukaan arvioitaisiin myös, mikä olisi tarkasteltava ajanjakso.

– Se määritellään erikseen, jos tulee uusi tukikierros.

Kustannustuen päättyneessä haussa liikevaihtoa verrattiin edellisen vuoden maalis–kesäkuun liikevaihtoon.

Kuitenkin kesäkuun jälkeen poikkeusolot ovat päättyneet ja yritykset saaneet toimia kevättä vapaammin.

Kustannustuen säästyneistä miljoonista ei siis ole apua esimerkiksi Lapin matkailuvaikeuksien akuuttiin tukemiseen.

Sen sijaan Lintilän mukaan hallitus valmistelee keinoja Lapin matkustusrajoitusten lieventämiseksi ja matkustuskuplan luomiseksi.

– Me teemme paraikaa valmistelutyötä ja haemme erilaisia malleja, joilla se olisi mahdollista.

Lintilän mukaan ongelma ei ole vain Lapissa vaan matkailualalla yleensä. Tallink Silja ilmoitti keskiviikkona suurista yt-neuvotteluista.

Schengen-matkustusrajoitukset päättyvät syksyn aikana, mutta Lappiin olisi tulossa paljon turisteja myös Schengen-alueen ulkopuolelta kuten Kiinasta. Päätöksillä on kiire.

– Syyskuun puolessavälissä Brittien suuret matkatoimistot lyövät talvikauden lukkoon, Lintilä sanoo.

Lomautusten perusteella majoitus- ja ravintola-ala erityisesti Lapissa ja Uudellamaalla on kärsinyt eniten.

Elinkeinoministeriä huolestuttaa yritysten yleisessä tilanteessa se, että koronaviruksen vaikutusten ennustettavuus on lähes olematonta.

– Yritykset ovat erityisen varovaisia investointien suhteen, Lintilä sanoo.

Pienille yrityksille vaikeuksia aiheuttavat syksyllä erilaisten maksujen erääntyminen, teknologiateollisuudelle taas tilausten hiipuminen.

Lintilän mukaan syksyllä on tehtävä päätökset 30 000 työpaikan saamiseksi. Hän pitää valtiovarainministeriön toimenpiteitä hyvänä avauksena.

– Tarvitsemme työllisyyskeinoja, oli koronaa tai ei. Pyrimme siihen, että niillä olisi mahdollisimman nopea vaikutus.

Hallitus jatkaa neuvotteluja seuraavista koronatoimenpiteistä torstaina.

Lisäksi hallitus kertoi keskiviikkona asettavansa riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.

Tutkinnasta kertovat torstaina pääministeri Sanna Marin (sd.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Jaetut tuet

Business Finlandin tukea on jaettu yhteensä 912 miljoonaa euroa. Tuesta 79 miljoonaa on esiselvitykseen ja 832 miljoonaa kehitysrahoitukseen liiketoiminnan häiriötilanteissa. Hakemuksista on käsitelty 93 prosenttia kaikkiaan 28 700 hankkeesta. Käsitellyistä 68 prosenttia on hyväksytty.

Ely-keskukset ovat myöntäneet rahoitusta yhteensä 295 miljoonaa euroa. Myönteisiä päätöksiä on 21 000 kappaletta, 70 prosenttia käsitellyistä vajaasta 30 000 hakemuksesta. Noin 3 000 hakemusta odottaa käsittelyä.

Yksinyrittäjien tukea on myönnetty kunnista 85 miljoonaa euroa, mutta hakuaika on yhä kesken. Jaettavaa on 250 miljoonaa.

Ravintoloiden sulkemisista johtuvia hyvityksiä on myönnetty reilut 70 miljoonaa euroa.

Kustannustuki

Kustannustukea on myönnetty noin 108,5 miljoonaa euroa. Hakemuksia oli keskiviikkona käsittelemättä 753.

Kustannustuen hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 12 856, mutta hyväksymisprosentti on ollut vain 27.

Kustannustukeen oli varattu 300 miljoonaa euroa.