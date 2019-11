Ministeri Paatero: "Luotan, että postilakkoon löydetään sopu"

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoi luottavansa siihen, että postilakon sovittelu etenee kohti sopua valtakunnansovittelijan Vuokka Piekkalan johdolla huomenna perjantaina.

Paatero vastasi postilakkoa koskeviin kysymyksiin eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

– Luotan, että sovittelijan toimistossa päästään kohti sopua ja sovittelijan avulla tähän löydetään ratkaisu, Paatero vastasi useampaan kertaan.

Paatero toisti kyselytunnilla, ettei hän hyväksy rikkurityövoiman käyttöä lakon aikana. Hän sanoi, että työtaisteluoikeus on työntekijäpuolelle kuuluva oikeus, joka on turvattava.

– Kun työntekijät kokevat neuvotteluasemansa sellaiseksi, että se vaatii työtaistelun käymistä, meillä on oikeus turvata se, ettei rikkureita käytetä. Uskon, että tämä on tullut nyt selväksi, hän sanoi.

Paatero korosti myös sitä, ettei hän ministerinä ota kantaa itse työehtosopimusneuvotteluihin.

– Sitä, että menisin puuttumaan työehtosopimusneuvotteluihin, en tee. Työntekijäpuoli ja työnantajapuoli ovat samassa pöydässä, ja se on heidän neuvottelunsa.

Salissa huoli postin tulevaisuuden turvaamisesta

Liike Nytin Hjallis Harkimo ja kristillisdemokraattien Mika Niikko peräsivät ministeri Paaterolta vastausta myös siihen, miten postin tulevaisuus turvataan, kun kirjepostin määrä vähenee vääjäämättä.

Ministeri totesi, että postin tulevaisuutta ja suuria linjauksia pohditaan valtiosihteereistä koostuvassa työryhmässä.

– On totta, että postille olisi pitänyt vuosia sitten linjata se, mikä on omistajan tahtotila ja millaisen postin me haluamme tulevaisuudessa tietäen, että kirjeiden määrä vähenee. Tätä ei ole tehty ja siksi posti kipuilee nyt. Tätä varten valtiosihteereiden työryhmä on nyt pohtimassa, millä isoilla linjauksilla posti tulevaisuudessa työskentelee, kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero sanoi.