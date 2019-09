Ministerikokous: EU tarvitsee elvytystä – suomalaisministerin mukaan julkiseen talouteen pitää pikemminkin rakentaa puskuria

Eurooppa tarvitsee nyt finanssipoliittista elvytystä eli julkisen kulutuksen lisäämistä heikkenevän talouden tukemiseksi.

Näin sanoivat useat Helsinkiin kokoontuneista euroalueen valtiovarainministereistä sekä taloudesta vastaava EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis .

– Rahapolitiikka ei yksin riitä, vaan kehotamme, että valtiot, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, käyttävät sitä, Dombrovskis totesi Finlandia-talolla euroryhmän kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa. Euroryhmään kuuluvat 19 euroa käyttävää EU-maata.

Kysymys budjettipoliittisesta elvyttämisestä oli ajankohtainen, koska Euroopan keskuspankki EKP kertoi torstaina uusista rahapoliittista toimistaan Euroopan talouden tukemiseksi.

Vaatimuksia talouden tukemisesta julkista kulutusta lisäämällä on kuultu viime päivinä ekonomeilta, tutkijoilta sekä järjestöiltä, kuten OECD:ltä ja IMF:ltä.

EKP:n pääjohtaja Mario Draghi sanoi itse torstaina, että “aika on korkea finanssipoliittisille toimille”.

Liikkumavaran erot eri maissa myönnetään

Julkista kulutustapenätään, koska EKP:n torstaina ilmoittamien elvytystoimien ei uskota riittävän Euroopan talouden piristämiseksi.

EKP käynnistää 20 miljardin euron kuukausittaiset arvopaperiostot ja laskee talletuskorkoa -0,5 prosenttiin aiemmasta -0,4 prosentista. Toimilla on tarkoitus estää Eurooppaa valahtamasta taantumaan, mutta tuoreeltaan niitä on kommentoitu liian vähäisiksi.

Elvytystä korostaneissa kommenteissa toistui huomautus, että menoja tulisi lisätä “valtioissa, joilta finanssipoliittista liikkumavaraa löytyy”.

Liikkumavarasta puhuivat esimerkiksi EKP:n Draghi, komission varapuheenjohtaja Dombrovskis, euroryhmän puheenjohtajana toimiva Portugalin valtiovarainministeri Mário Centeno ja Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire .

Toteamus on kohdistettu Euroopan talousveturille Saksalle, vaikka valtion nimeä ei sanottu ääneen.

Maa on elvytyspuheiden keskiössä, koska Saksassa budjettipoliittinen elvyttäminen on perinteisesti ollut kirosana, ja budjettiylijäämistä on pidetty tiukasti kiinni.

Ranskan mielestä Suomella olisi varaa

Elvyttämisenpuolesta voimakkaasti puhunut Ranskan valtiovarainministeri mainitsi, että esimerkiksi Hollannilla ja Suomella olisi mahdollisuus lisätä julkista kulutusta.

– Suomella ei ole missään nimessä varaa lähteä elvyttämään velkarahalla. Jos tällaista alkaa suunnitella, kannattaa käydä katsomassa meidän ikärakennettamme, valtiovarainministeri M ika Lintilä (kesk.) tyrmäsi.

Hän sanoo, että väestön vanhenemisen vuoksi Suomen on pikemminkin rakennettava julkiseen talouteen puskuria.

Hybridiuhkien ja ilmastonmuutoksen torjuntaa

Lintilän johdollakäydyssä iltapäivän kokouksessa EU-maiden valtionvarainministerit puhuivat hybridiuhkien torjumisesta finanssisektorilla, pääomamarkkinaunionista ja ilmastonmuutoksen torjumisesta.

Keskustelussa näkyy Lintilän mukaan suuri asennemuutos: ilmastotoimiin suhtaudutaan selvästi aiempaa myönteisemmin.

– Voisi sanoa, että valtiovarainministerien vastuullisuus on selkeästi kehittynyt.