Ministerin pesti pyöri Vanhasen mielessä perjantaista lähtien, mutta päätös syntyi lopulta kahdessa tunnissa

Kun kansanedustaja saa kuulla ministerin salkustaan, niin hän on yleensä iloisissa tunnelmissa. Monelle se on vuosien ehdoton palkinto ja kruunu poliittisesta työstä.

Eduskunnan puhemiehen tehtävistä valtiovarainministeriksi siirtyvällä Matti

Vanhasella (kesk.) ilmeet ovat enemmänkin totiset.

Lännen Media tavoitti uudeksi rahaministeriksi nimitettävän Vanhasen hetki sitten.

Mitkä ovat tuntemukset?

– Kyllä ne ovat velvollisuudentuntoiset, hän sanoo.

Tämä on helppo uskoa, sillä puhemiehen työ on ollut pitkän linjan politiikan tekijälle täyttymys. Vanhanen on ollut politiikan keskiössä vuosikymmenet.

Eduskuntaura alkoi jo vuonna 1999.

Rytmi vaihtuu

Viime syksynä Vanhanen tilitti tuntojaan puhemiehen työstä. Hän kertoi, että päivät ovat edelleen pitkiä, mutta rytmi on erilainen. Hän pystyi vaikuttamaan itse entistä enemmän aikatauluunsa.

Nyt rytmi muuttuu taas kiireisemmäksi. Vanhanen hyppää liikkuvaan junaan.

Hänen on keskityttävä hoitamaan vaikeaa taloustilannetta koronakriisin jäljiltä. Elpymistä on tuettava laajalla rintamalla. Oman lukunsa ja lisäkiireensä tuo EU, jonka kanssa yhteistyö on tiivistä.

Jos niin käy, niin käy

Keskustalla on puoluekokous syyskuussa ja silloin valitaan puheenjohtaja. Valtiovarainministeriön tehtävät jättänyt Katri Kulmuni aikoo hakea jatkoa kokouksessa.

Muitakin ehdokkaita odotellaan. Puheenjohtaja on perinteisesti ottanut raskaimman salkun, joka keskustan ollessa hallituksen kakkospuolue on tuo rahaministerin salkku.

Valtiovarainministerin työ voi siis olla pätkäministeriys? Mitä ajatuksia tämä herättää?

– Jos niin käy, niin käy. Oma luonnehdinta tästä työstä on, että koen sen projektina.

Vanhanen nosti esille asioita talouden hoidosta ja muun muassa tulevaisuuden uskosta. Se pitäisi saada säilytettyä erityisesti nuoren polven piirissä.

– Näiden asioiden puolesta aion tehdä työtä.

En pyri johtoon

Vanhanen kiistää jyrkästi spekulaatiot siitä, että hän olisi vielä ehdokkaana puoluejohtajaksi.

– En varmasti ole. Se on nuorempien tehtävä.

Kaksi johdossa

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin sekä Vanhasen kommentit kaksikon työnjaosta herättivät tuoreeltaan suurta hämmennystä.

Vanhanen totesi, ettei hän aio pyrkiä pääministerin sijaiseksi, eikä viisikon jäseneksi. Hänen tavoitteena on olla korostetusti valtiovarainministeriön roolissa.

Jos Kulmuni tulee valituksi jatkokaudelle puheenjohtajana, niin toimiiko tällainen järjestelmä pitemmän päälle?

– Olen lupautunut ja sitoutunut tähän tehtävään. En ole ministeriryhmän puheenjohtaja, eikä tarkoitukseni ole olla pääministerin sijainen.

Entä onko ajatuksia, mitä syksyllä puoluekokouksen jälkeen?

– Joka päivä tässä ihmetellään ja hämmästellään, hän tyytyi muotoilemaan.

Perjantaina pohdin

Vanhanen paljastaa, että ministerin tehtävät alkoivat pyöriä mielessä perjantaina, kun Kulmuni oli ilmoittanut erostaan.

– Mietin sitä jo silloin. Kun Kulmuni minua sitten pyysi tehtävään, niin harkitsin pari tuntia. Sen jälkeen kerroin suostumukseni.

Nähdäänkö Vanhanen vielä uudelleen puhemiehenä?

– On parempi, etten sano tuohon mitään. Puhemiehen työ on tavattoman innostava ja arvostan sitä ehkä tähänastisista tehtävistäni kaikkein korkeimmalle.

Hän jatkaa, että kun politiikassa ollaan mukana, niin silloin viime kädessä tehdään niitä tehtäviä, joita sinun halutaan tekevän.

Analyysi: Valtiovarainministeriksi siirtyvä Matti Vanhanen taipui pelastajaksi

Taloprojekti odottaa

Vanhanen toipui viime vuonna leikkauksista. Kun sydänleikkausta valmisteltiin, niin häneltä löytyi syöpäkasvain munuaisesta. Sairauksista hän on parantunut hyvin.

Parhaillaan hän rakentaa ekotaloa Nurmijärvelle.

Kyse on arjen ekotalosta, johon tulevat ratkaisut ovat kaikki markkinoilla. Kyse on näiden ratkaisujen yhdistelmästä, jonka päämäärä on, että päästöt ovat pienet.

Ministerin tehtävän takia taloprojekti teettää nyt paljon lisäharkitsemista.

– Mutta tänäänkin lähden iltapäiväksi työmaalle, Vanhanen toteaa.