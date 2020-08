Minskissä marssitaan tänään "uuden Valko-Venäjän" puolesta – Lukashenko antoi maanantaihin asti aikaa järjestyksen palauttamiseen

Itsevaltainen presidentti Aleksandr Lukashenko on tuominnut laajat mielenosoitukset, joita Valko-Venäjällä on pidetty jo kahden viikon ajan. Ennen sunnuntain suuria mielenosoituksia pääsy usealle itsenäiselle uutissivustolle on estetty. Nato, Puola ja Liettua kiistävät Lukashenkon väitteet joukoista rajalla.