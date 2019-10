”Minulle on ehdotettu monta kertaa seksiä vaihtokaupaksi yöpaikasta” – Koditon on entistä useammin nainen, mikä tuo uhan väkivallasta ja hyväksikäytöstä

Asunnottomien määrä on vähentynyt Suomessa jo vuosikausien ajan, mutta naisten osuus on kasvussa. Palvelut on yhä järjestetty miesten ehdoilla. Tänään torstaina vietetään valtakunnallista Asunnottomien yötä.