Missä kirjassa urheillaan? Mikä viittaa pandemiaan? Suositteliko kaveri? – Nappaa tästä lukuhaaste vuodelle 2022

Vuoden alussa julkaistaan paljon erilaisia lukuhaasteita, joiden avulla voi etsiä itselleen luettavaa. Hämeen Sanomat haastaa vuonna 2022 lukemaan muun muassa Kanta-Hämeeseen liittyviä teoksia ja eri kirjallisuudenlajeja.

Tehtäviä suorittamalla luettujen kirjojen määrä kasvaa kuin huomaamatta.

Tästä voit ladata tulostettavan lukuhaastelistan, johon luettuja teoksia voi kirjata: lukuhaaste_lukijoille_2022

Tällaisia kirjoja lukuhaastelistalla on:

1. Kirjan kannessa tai nimessä on lintu.

2. Kirjassa on korkeintaan 130 sivua.

3. Kantahämäläisen kirjailijan lasten- tai nuortenkirja.

4. Novellikokoelma tai antologia, jonka nimi ilahduttaa sinua.

5. Kirjassa liikutaan tunturissa.

6. Sarjakuvaromaani.

7. Kirja liittyy kansanperinteeseen.

8. Kirjassa urheilemisella on jokin rooli.

9. Kirjassa esiintyy jokin kantahämäläinen paikkakunta.

10. Säeromaani.

11. Ystävän suosittelema kirja.

12. Kirja viittaa pandemiaan.

13. Kirjassa suomalainen lähtee ulkomaille.

14. Kirjassa syödään makeaa.

15. Kirja on palkittu 2020-luvulla.

16. Kirjassa eletään junaradan varressa.

17. Kirja käsittelee vanhemmuutta.

18. Kirjassa on rakkaustarina.

19. Kirja liittyy sotaan.

20. Kirja, jonka haluat lukea nimen perusteella.

21. Kirjassa oleellisessa roolissa on ystävyys.

22. Kirja on vanhempi kuin sinä.

23. Kirja, jonka otat sokkona kirjaston hyllystä.

24. Kirjan päähenkilö on eri sukupuolta kuin sinä.

25. Luet tätä kirjaa muualla kuin kotona.

26. Kirjassa esiintyy historiallinen henkilö.

27. Kirja käsittelee luonnon muuttumista.

28. Jokin kirjoista, joita VTV:n entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on kantanut mukanaan julkisissa esiintymisissään.

29. Kirja, jota näet jonkun lukevan.

30. Kirjan kansi on mustasävyinen.

31. Kirjan päähenkilö on nuori.

32. Kirjassa on kuvia.

33. Kirjassa ollaan toisessa ajassa tai maailmassa.

34. Kirja, jonka olet halunnut lukea jo kauan.

35. Kirja sijoittuu vähintään 5000 kilometrin päähän.

36. Kirjassa ollaan työpaikalla.

37. Kirja liittyy hyvinvointiin.

38. Kirja kertoo asiasta, josta tiedät valmiiksi paljon.

39. Kirjassa eletään arkea.

40. Kirjan tapahtumat sijoittuvat saarelle.

41. Joulukirja.

42. Kirja on jännittävä.

43. Kirja jatkaa jo alkanutta tarinaa.

44. Kirja kertoo elämästä nykyajan maaseudulla.

45. Kirjan on kustantanut sinulle vieras kustantamo.

46. Taiteilijan elämäkerta.

47. Kirjalla on useita tekijöitä.

48. Kirjan päähenkilöllä on jokin vamma.

49. Kirja, jonka löysit sosiaalisen median kautta.

50. Kirja, jonka valitsit kirjallisuuskriitikon arvion perusteella.