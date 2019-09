Mitä Merivoimien tukikohdassa tapahtui? – Korkeaa upseeria epäillään palvelusrikoksesta, joukko-osastoon tehdyn etsinnän tulos yllätti

Puolustusvoimissa on tutkittu jo puoli vuotta Pansion tukikohdassa Turussa tapahtunutta tankkausta. Armeijan polttoainetta epäillään päätyneen korkean upseerin yksityisveneeseen. Polttoaineessa on arviolta kyse vain muutamista sadoista euroista, mutta tapauksen selvittäminen on ollut hankalaa. Joukko-osastossa tankkauksen dokumentteja on jäljittänyt jopa erillinen etsintäryhmä.