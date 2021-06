Mitä televisiosta tulee jalkapallon lisäksi torstaina? Illan elokuvassa on ranskalaisilla nuorilla kumouskiima

Kiinatar Yle Teema & Fem klo 21.07 **** Nuoruus on upeaa aikaa, mutta on se hulluakin. Sydäntä kylmää nyt, kun Kiinattaren ranskalaiset opiskelijanuoret (joukossa Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemsky ja Juliet Berto) haaveilevat maailman muuttamisesta – ja lukevat eväiksi massamurhaaja Maon kirjoituksia. Tietenkin mukana on ironiaa ja mustaa komediaa. Ohjasihan sen Jean-Luc Godard, ranskalaisen uuden aallon…