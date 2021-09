Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan Perseverance-mönkijä on kerännyt Marsista kaksi kivinäytettä, joissa on merkkejä siitä, että ne ovat olleet kosketuksissa veden kanssa pidemmän aikaa. Nasan tiedotteen mukaan näytteet antavat viitteitä siitä, että ympäristössä on mahdollisesti ollut elämää. – Jos nämä kivet ovat olleet kosketuksissa veden kanssa pitkiä aikoja, niissä on voinut olla muinaisien mikrobien elämää tukevia lokeroita,…

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja