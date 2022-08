Motiva varoittaa kepulikonsteja käyttävistä myyjistä – "Nyt tarvitaan malttia aurinkopaneelien ostossa"

Energiaomavaraisuus ja sähkön tuotanto kiinnostavat tällä hetkellä niin paljon, että aurinkosähkömarkkinat ovat ylikuumentuneet.

Valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta varoitetaan, että kun kauppa käy hyvin, markkinoille on tullut myös vastuuttomia myyjiä, joille kepulikonstitkaan eivät ole vieraita. Motiva muistuttaakin nyt maltin olevan valttia aurinkopaneeleita ostettaessa.

– Aurinkosähkömarkkinoilla on viitteitä ylikuumenemisesta, joka johtuu lisääntyneen kysynnän lisäksi jo pidempään jatkuneesta komponenttien ja laitteiden saatavuusongelmista. Myös ammattitaitoisista asentajista on pulaa. Kuluttajien kannattaa nyt harkita huolellisesti tarjolla olevien vaihtoehtojen välillä, Motivan asiantuntija Milja Aarni korostaa tiedotteessa.

Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että investoinnin kannattavuuden laskeminen on tällä hetkellä erityisen vaikeaa.

Motivasta muistutetaan, että juuri nyt sähkön hinta on ennätyksellisen korkealla, mutta hintojen kehitystä on mahdotonta ennustaa pidemmällä aikajänteellä. Toisaalta aurinkosähköä harkittaessa lisäbonuksena on laitteiston pitkäikäisyys ja pienet huoltokulut.

– On hyvä pyytää useampia tarjouksia ja vertailla niitä huolellisesti. Ostopäätöstä ei pidä perustaa yhdelle lennokkaalle myyntipuheelle. Myös alan yritysten pitäisi nyt toimia vastuullisesti eikä surutta hyödyntää kotitalouksien ja taloyhtiöiden huolta energiakustannusten kasvusta, Aarni toteaa.

Tällä hetkellä markkinoiden ylikuumentuminen voi tarkoittaa sitä, että tarjouksia joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan. Motivan mukaan myös osaavista asentajista on pulaa, eikä jatkuva kiire ole hyväksi asennustyön laadulle.