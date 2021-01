Motti purettu huhtikuun alusta – Finnair jatkaa lentoja viidelle maakuntakentälle kolmisen viikkoa suunniteltua pidempään

Finnair tiedotti perjantaina, että yhtiö lentää Kajaaniin, Kemiin, Kokkolaan, Joensuuhun ja Jyväskylään hieman aiemmin suunniteltua pidempään eli 18. huhtikuuta saakka.

Lännen Media uutisoi keskiviikkona, että viittä maakuntakenttää eri puolilla maata uhkasi lentomotti huhtikuun alussa.

Lennoista tehtävä uusi kilpailutus ei ole päässyt etenemään, koska EU:n komissio ei ole julkaissut vielä tietoa kilpailutuksesta virallisessa lehdessään. Se on välttämätöntä ennen Suomen omia toimia ostoliikenteen hankkimisessa.

Finnairin lentojen viikkovuorot ja lentoajat pysyvät nyt samoina kuin alkuvuonna, lukuun ottamatta tiistaisin lennettävää Helsinki-Kokkola-Kemi -kolmiolentoa, joka lennetään tuntia aikaisemmin.

– Ymmärrämme hyvin lentoyhteyksien merkityksen alueille, ja jatkamme siksi lentoja hieman aiempaa suunniteltua pidempään, jotta yhteyksiin ei tulisi katkoa ennen valtion ostoliikenteenä hankkimia yhteyksiä, sanoo Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen yhtiön tiedotteessa.

Finnair arvioi osallistumistaan näiden kaupunkien lentoyhteyksien kilpailutukseen, kun kilpailutuksen yksityiskohdat julkaistaan, mutta Finnairin käyttämä konekalusto ei välttämättä ole optimaalinen kyseisien reittien matkustajamääriin nähden.

Finnair lentää tällä hetkellä Kajaaniin, Kemiin, Kokkolaan, Joensuuhun ja Jyväskylään kaksi kertaa viikossa. Kaikki lennot lennetään kolmen kaupungin välisinä niin sanottuina kolmiolentoina.

Koneiden paikkamäärät säädetty

Traficom julkaisi joulukuun puolivälissä päätöksen julkisen palvelun velvoitteesta, jossa on määritelty ostoliikenteen lentojen peruspalvelutasoa.

Velvoitteen mukaan lentoyhteyksien vähimmäismäärä Helsinki-Vantaalta viidelle maakuntakentälle on oltava kaksi päivittäistä edestakaista vuoroa arkipäivisin maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta esimerkiksi arkipyhiä.

Velvoitteeseen on rakennettu myös mahdollisia optioita ja lisälentojen harkintaa kysynnän mukaan.

Velvoitteessa on määritelty lentokoneiden paikkamäärät. Joensuuhun on lennettävä suuntaansa vähintään 50-paikkaisella koneella. Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan on lennettävä vähintään 29-paikkaisella koneella.

Jos Kemin ja Kokkolan lennot liikennöidään niin kutsuttuina kolmiolentoina, pitää paikkamäärän olla vähintään 50.