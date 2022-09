MT: Aluevaltuustojen ryhmärahoissa isoja eroja – enimmillään tukea maksetaan jopa 6 000 euroa valtuutettua kohden

Hyvinvointialueiden aluevaltuustojen ryhmärahoissa on suuria eroja. Haitari on tänä vuonna 1 000–6 000 euroa valtuutettua kohden, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Lehden mukaan eniten tukea tänä vuonna maksetaan Länsi- ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueilla: 6 000 euroa jokaista valtuutettua kohden. Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan, Etelä-Savon sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla summa on 5 000 euroa per valtuutettu. Vähiten tukea maksetaan Keski-Suomessa: 1 000 euroa valtuutettua kohden....