MTK vaatii: Sudenmetsästysluvat on saatava käyttöön – "Kehityssuunta on kestämätön"

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii, että susien vahinkoperusteiset ja kannanhoidolliseen metsästykseen perustuvat poikkeusluvat on saatava käyttöön. Kannanoton taustalla on se, että kaikista Suomen riistakeskuksen kuluvalle metsästyskaudelle myöntämistä poikkeusluvista on valitettu ja ne on asetettu toimeenpanokieltoon. – Tämä merkitsee käytännössä sitä, että metsästyskausi ehtinee päättyä 15. helmikuuta ennen kuin valitukset on käsitelty, MTK:n tiedotteessa todetaan. Jo...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja