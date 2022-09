Muovin kierrätystä kehitetään Suomessa EU-rahoitteisesti

Muovin kiertotaloutta kehitetään Suomessa uudella hankkeella. Hankkeelle myönnetään EU-rahoitusta enintään 60 prosenttia sen 20 miljoonan euron kokonaisbudjetista. Loppu tulee osallistujilta tai muista kansallisista lähteistä.

Tavoitteena on muun muassa vähentää roskaantumista ja muovin aiheuttamia ympäristöhaittoja, parantaa muovin kierrätystä sekä etsiä vaihtoehtoisia materiaaleja. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksella (Luke) on tekeillä elintarvikepakkausten ympäristövaikutuksista kertova mittari. Luken lisäksi mukana on useita toimijoita, kuten korkeakouluja ja yrityksiä.

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen ohjaama PlastLife-hanke käynnistyy tammikuussa 2023 ja jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka.