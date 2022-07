Mursu rantautui Haminassa, makasi hetken rannassa ja suuntasi takaisin ulapalle

Mursu on eksynyt kauas, sillä yleensä laji viihtyy paljon pohjoisemmilla vesillä.

Haminassa paikalliselle venerannalle nousi perjantaiaamuna mursu.

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan mursu jatkoi matkaa rannasta ulapalle puolenpäivän aikaan.

Poliisin mukaan eläinlääkäri tutki rannalla köllötelleen mursun silmämääräisesti. Aluksi sen epäiltiin olevan nääntynyt, koska se oli sille väärässä elinympäristössä. Myös pelastuslaitos saapui paikalle kastelemaan mursua ja avustamaan mahdollisessa kiinniotossa.

Mursu ehti olla rannalla joitakin tunteja, kunnes se siirtyi rantaveteen ja lähti uimaan etelän suuntaan. Eläinlääkärin konsultoinnin jälkeen poliisi päätti, että hyväkuntoiseksi todettu mursu saa jatkaa matkaansa merelle päin.

– Tasaista tahtia uinut mursu päästettiin tarkkailusta Haminanlahden kohdalla, ja se sai jatkaa matkaansa kohti ulappaa, Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen komisario Ilari Saarikivi sanoi tiedotteessa.

Pelastuslaitos kuvaili tviitissään tapausta “ehkä historiansa erikoisimmaksi eläinpelastustehtäväksi”.

Mursua kuvannut valokuvaaja Sasu Mäkinen kertoi STT:lle, että tapahtumapaikan vastarannalle oli kerääntynyt noin 50 ihmisen yleisö seuraamaan tilannetta. Mäkisen mukaan mursu oli nostellut päätään ja pelastuslaitos oli suihkuttanut sen päälle vettä yrittäen pitää eläimen hyvinvoivana.

Kuinka mursun käy?

Perjantaiaamupäivänä Korkeasaaren eläintarhan eläinlääkäri Sanna Sainmaa arvioi STT:lle mursun olevan todennäköisesti huonossa kunnossa tai ainakin uupunut.

Iltapäivällä Lotta Kivalo Korkeasaaren viestinnästä kertoi, ettei Korkeasaaren eläinlääkäri ehtinyt paikalle ennen kuin mursu jo lähti jatkamaan matkaa. Kivalo sanoi, että mursun edellytyksiä päästä takaisin kotikonnuilleen on hankala arvioida.

– Itämeri on hirmu sokkeloinen meri. Se, että sattuu löytämään oikean reitin, on aika tuuripeliä.

Mursujen luonnollinen elinympäristö ei ole Itämeri, vaan lähin luonnollinen esiintymispaikka on Pohjoinen jäämeri.

Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan maailmassa on kahta mursun alalajia, atlantinmursuja ja tyynenmerenmursuja.

Arvioiden mukaan atlantinmursuja on 25 000 ja tyynenmerenmursuja noin 200 000 yksilöä. Atlantinmursu on Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton punaisen listan mukaan silmälläpidettävä laji, mikä tarkoittaa, että populaatio on taantunut tai huomattavan harvalukuinen.

Mursut voivat kasvaa 3–4 metrin pituisiksi ja painaa yli 1 500 kiloa.

Niitä tavataan harvemmin syvissä vesissä, koska ne syövät mieluummin matalien vesien pohjalla muun muassa simpukoita ja nilviäisiä.

Ne ovat erittäin alttiita häiriölle ja melulle.

Mursujen suurin uhka on ilmastonmuutos, sillä jäätiköiden sulaminen ajaa ne lepäämään maalle kauemmas niiden ruokailupaikoista.