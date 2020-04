Muslimit viettävät ramadania poikkeuksellisen erillään – Koronavirus ei estänyt kokoontumasta Pakistanissa ja Indonesiassa

Maailman 1,8 miljardia muslimia viettää ramadan-paastokuukautta poikkeuksellisella tavalla koronaviruspandemiassa.

Ramadan alkoi torstaina monissa maissa. Se on pyhin kuukausi islamilaisessa kalenterissa.

Tavallisesti ramadan on hyvin yhteisöllinen aika, jota vietetään perheiden ja ystävien kesken.

Päivän paastoamisen jälkeen muslimit kokoontuvat yhdessä syömään auringonlaskun jälkeen.

Nyt pandemiassa rajoitukset ovat vieneet ramadanista yhteisöllisyyden: moskeijoita on suljettu ja joukolla rukoilu on monin paikoin kielletty. Useissa muslimimaissa on voimassa ulkonaliikkumiskielto öisin pandemian vuoksi. Maiden sisäistä matkustamista on rajoitettu.

Koronavirus on vaikuttanut myös aterioiden tarjoamiseen yhteisöjen köyhille ramadanin aikana. Monet moskeijat ja järjestöt suunnittelevat pakattujen aterioiden jakamista.

Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters, BBC ja Deutsche Welle.

Pyhimmät paikat suljettu

Saudi-Arabia on kehottanut välttämään kokoontumisia. Maassa on islamin kaksi pyhintä paikkaa, Mekka ja Medina. Normaalisti niissä olisi pyhiinvaeltajien tungos etenkin ramadanin loppupuolella.

Nyt pyhien paikkojen moskeijat on suljettu suurelta yleisöltä, ja ihmisiä on kehotettu rukoilemaan kotona.

Ramadaniin kuuluvia iltarukouksia järjestetään kuitenkin pyhillä paikoilla uskonoppineille ja henkilökunnalle.

Saudi-Arabiassa koronavirus leviää nyt voimakkaasti, ja tartuntojen määrä tuplaantui viikossa. Perjantaina todettuja tartuntoja oli lähes 14 000, kun edellisenä perjantaina niitä oli 7 100.

Maassa on kuollut covid-19-tautiin 121 ihmistä.

– Olemme samassa veneessä, ja jos toimimme yhdessä, pääsemme turvallisesti rantaan. Olemme tottuneet kokoontumaan yhteen ramadanin aikana. Tänä vuonna se on erilaista, ja kehotan jokaista pitämään fyysistä etäisyyttä, Saudi-Arabian terveysministeri Tawfiq al-Rabiah sanoi televisiopuheessaan maanantaina.

Wahhabit saaneet näkyvyyttä videoilla

Saudi-Arabiassa arviolta 150 kuninkaallisen perheen jäsentä on saanut tartunnan, minkä arvioidaan vaikuttaneen ripeisiin koronarajoituksiin.

Kuningas Salmanin ja todellisen johtajan, kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kerrotaan menneen eristyksiin eri kartanoihin Punaisen meren rannalla.

Mukana on useita hallituksen ministereitä.

Sunni-islamiin kuuluva wahhabilaisuus on maan valtionuskonto.

Kuninkaallinen perhe ja uskonoppineet ovat pitkään hallinneet maata yhtenäisenä ja hyvin voimakkaana vallankäyttäjänä, mutta viime aikoina kruununprinssi Mohammed bin Salman on pyrkinyt rajoittamaan uskonoppineiden valtaa.

Koronapandemia näyttää kuitenkin antaneen wahhabeille uuden mahdollisuuden. Uskonoppineet ovat saaneet muun muassa luvan neuvoa kansaa koronaviruksesta hallituksen tuottamilla videoilla.

Esimerkiksi yhdessä videossa wahhabi-oppinut kertoi, miten desinfiointiainetta käytetään kunnolla.

Toisessa kerrottiin, että kun profeetta Muhammad aivasti, hän piti joko kättä tai kangasta kasvojensa edessä.

Pakistanissa osa moskeijoista auki

Myös islamin kolmanneksi pyhin paikka, al-Aqsan moskeija Jerusalemissa, on suljettu suurelta yleisöltä ramadanin aikana.

– Ensimmäistä kertaa näin tehdään 1 400 vuoteen. Kyseessä oli raskas päätös, joka sattuu sydämeen, al-Aqsan johtaja Sheikh Omar al-Kiswani BBC:n mukaan.

Pakistanissa ja Indonesiassa sen sijaan osa moskeijoista pitää ovensa auki rukoilijoille ramadanin aikana.

Pakistanin hallitus sanoi, että uskonoppineet ovat suostuneet varotoimiin, kuten käsien desinfiointiin ja yhden metrin turvavälin pitäminen muihin rukoilijoihin.

Joidenkin arvioiden mukaan uskonoppineet ovat vaatineet saada järjestää ramadaniin kuuluvien uskonnollisia rituaaleja, koska paastokuukauden aikana vauraimmat muslimit maksavat islamilaista vuosittaista tuloveroa.

Suurin osa verosta menee moskeijoille ja niiden yhteydessä oleviin opetuslaitoksiin.

Maan pääkaupungissa sijaitsevan Punainen moskeijan johtaja on rikkonut koronarajoituksia kolmena peräkkäisenä viikkona, mutta viranomaiset eivät ole pidättäneet häntä.

Pakistanissa on todettu yli 11 100 vahvistettua tartuntaa, ja 237 on kuollut covid-19-tautiin.

Maan lääkäriliitot ovat varoittaneet hallitsemattomasta tartuntapiikistä toukokuussa, jos hallitus ei pyörrä päätöstään yhteisrukousten sallimisesta.