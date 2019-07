Muutto ensimmäiseen kotiin voi maksaa tuhansia – Jopa vanhemmat saattavat joutua säästämään

Kahden kuukauden takuuvuokra, huonekalut, kotivakuutus, ensimmäisen kuun vuokra, astiat, siivousvälineet…

Saara Sillanpää ei ole vielä päässyt selvyyteen siitä, kuinka kalliiksi muutto ensimmäiseen omaan kotiin tulee. Sen hän tietää, että halpaa touhua opiskelupaikkakunnalle muuttaminen ei ole. Ei, vaikka hän on kerännyt astioita parin vuoden ajan ja toivonut ylioppilaslahjaksi käyttötavaraa paistinpannusta lähtien.

Kun jokioislainen Sillanpää sai kesäkuun 26. päivä tiedon opintojen alkamisesta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, koko perhe alkoi elää muutoksen tilassa. Piti löytää nopeasti asunto sekä selvittää, mitä kaikkea muutto vaatii. Sillanpää on vasta kirjoittanut ylioppilaaksi, eikä hän ole vielä ehtinyt tienata opintoja varten.

– Välivuosi tekisi taloudellisesti hyvää, mutta se jää nyt pitämättä, Saara Sillanpää sanoo.

Eniten rahaa Sillanpään muuttoprojektissa vie lähes 1 400 euron takuuvuokra.

Vuokrasopimus alkaa jo elokuussa, vaikka opinnot alkavat vasta syyskuussa. Asunnon vuokraamista ei kuitenkaan voinut venyttää, koska syksyllä asunnoista käydään kaupungeissa kovaa kilpailua.

Kokonaisuutena muutto vaatii alkupääomaa yli kolme tuhatta euroa.

Sillanpäälle on kertynyt omia säästöjä kesätöistä jonkin verran, mutta silti vanhempien taloudellinen tuki tulee tarpeeseen.

Saaran äiti Sari-Anne Sillanpää kertoo, että he ovat miehensä kanssa varautuneet tyttären elämänmuutokseen jo keväästä lähtien. Rahaa on pitänyt laittaa syrjään, jotta lapselle saadaan mukava aloitus uudessa kodissa.

Äiti laskee, että vielä pitää ostaa sänky, sohva, mikro ja parvekekalusteet. Sen lisäksi kotia pitäisi sisustaa matoilla, valaisimilla ja verhoilla.

– Pyykinpesukonetta tuskin ostamme heti. Saara voi käydä pesemässä pyykit toistaiseksi tädin luona Turussa tai tulla kotiin, Sari-Anne Sillanpää suunnittelee.

Keittiönpöytä on jo hankittu käytettynä, ja tuolit tytär ottaa mukaansa vanhempien luota.

– Olemme myös konmarittaneet kotiamme ja löytäneet Saaralle käyttöesineitä, ettei kaikkea tarvitse ostaa uutena, Sari-Anne Sillanpää kertoo.

Muutto ei kuitenkaan ole se, joka 18-vuotiasta eniten jännittää.

Saara Sillanpää kertoo miettineensä monta kertaa hyväksymiskirjeen saapumisen jälkeen, miten rahat riittävät elämiseen. Kelan opintoraha on 250 euroa kuukaudessa. Siihen päälle tulee arviolta 300 euron asumistuki. Tulot eivät kata 680 euron vuokraa.

Sillanpää tuskin ehtii tehdä töitä opintojen ohessa, koska hän harrastaa intohimoisesti kestävyysjuoksua. Harrastus vaatii harjoittelua aamuin illoin.

– Pitää yrittää päästä töihin loma-aikoina. Ja jos on pakko, niin sitten otan opintolainaa.

Saara Sillanpää on kuitenkin siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että hän on kasvanut tarkkaan taloudenpitoon, ja hänellä on tukenaan vanhemmat, jotka lupaavat auttaa tytärtään opintojen ajan. HäSa