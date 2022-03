Myös Google News -uutispalvelu joutui Venäjän viranomaisten rajoitusten kohteeksi

Viranomaisten mukaan palvelun kautta on päässyt "virheellisen materiaaliin sotilaallisesta erikoisoperaatiosta Ukrainassa".

Venäjällä viranomaiset ovat rajoittaneet pääsyä Google News -uutispalveluun, kertovat maan uutistoimistot. Päätöksen asiasta teki maan mediaa valvova Roskomnadzor syyttäjäviranomaisten pyynnöstä.

Roskomnadzorin mukaan palvelu tarjosi pääsyn “lukuisiin julkaisuihin ja materiaaliin, jotka sisälsivät virheellistä tietoa sotilaallisesta erikoisoperaatiosta Ukrainassa”.

Google News vahvisti myöhemmin, että osalla käyttäjistä on ollut vaikeuksia päästä Google Newsin palveluihin Venäjällä, “mikä ei johdu teknisestä viasta meidän taholtamme”.

– Olemme tehneet parhaamme, jotta Newsin kaltaiset informaatiopalvelut pysyisivät tarjolla Venäjällä niin kauan kuin mahdollista, Googlen edustaja sanoi.

Venäjä on rajoittanut voimakkaasti tiedonvälitystä internetissä sen jälkeen kun hyökkäys Ukrainaan kuukausi sitten alkoi: Pääsyä monille ulkomaisille uutissivustoille on rajoitettu, ja sosiaalisen median palvelut Facebook ja Instagram kiellettiin ääriliikehdintään liittyvän sisällön perusteella. Myös pääsyä Twitteriin on rajoitettu.