Näin Greta Thunberg puhui YK:ssa – “Minun ei pitäisi seistä täällä”

Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin puhe kesti neljä minuuttia YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa maanantaina.

Tuossa ajassa 16-vuotias ehti syyttää kovin sanoin maailman johtajia toimettomuudesta ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien romahtamisen edessä sekä tuoda esiin sen, että suunnitellut päästöjen vähennykset eivät riitä.

Puhetta on kutsuttu paitsi voimakkaaksi ja tunteikkaaksi myös historialliseksi.

– Tämä on täysin väärin, Thunberg aloitti.

– Minun ei pitäisi seistä täällä. Minun pitäisi olla koulussa toisella puolella valtamerta. Silti te kaikki tulette hakemaan minulta toivoa? Kuinka kehtaatte! Olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoillanne, Thunberg sanoi vihaisesti.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>“Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.”<br>My full speech in United Nations General Assembly. <a href=”https://twitter.com/hashtag/howdareyou?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#howdareyou</a> <a href=”https://t.co/eKZXDqTAcP”>https://t.co/eKZXDqTAcP</a></p>— Greta Thunberg (@GretaThunberg) <a href=”https://twitter.com/GretaThunberg/status/1176209604268691461?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 23, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Thunberg esitti sanansa suoraan johtavissa asemissa oleville:

– Kaikki, mistä puhutte, on raha ja sadut ikuisesta taloudellisesta kasvusta. (…) Tiede on ollut täysin selvä yli 30 vuoden ajan. Kuinka kehtaatte jatkaa katsomista muualle ja tulla tänne sanoen, että teette tarpeeksi, vaikka tarvittavaa politiikkaa ja ratkaisuja ei ole edelleenkään näköpiirissä.

Seuraavaksi Thungberg toi esiin, että esillä pidetty vaihtoehto kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä puoleen seuraavien kymmenen vuoden ajan pysäyttää vain 50 prosentin todennäköisyydellä maapallon lämpenemisen alle 1,5 asteeseen.

– 50 prosentin riski ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää meille, joiden täytyy elää seurausten kanssa, Thunberg muistutti.

Thunberg nosti esiin Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n laskelman, jonka mukaan viime vuoden alussa maailmalla oli varaa päästää enää 420 gigatonnia hiilidioksidia, jotta maapallo lämpenisi alle 1,5 astetta 67 prosentin todennäköisyydellä.

– Nyt tuo luku on enää vähemmän kuin 350 gigatonnia, Thunberg sanoi.

– Nämä luvut tuottavat liikaa epämukavuutta. Ette ole edelleenkään tarpeeksi kypsiä kertomaan asiat niin kuin ne ovat.

Lopuksi Thunberg sanoi suoraan, että nykyiset päättäjät pettävät lapset ja nuoret.

– Mutta nuoret ihmiset alkavat ymmärtää teidän petoksenne. Kaikki tulevat sukupolvet tarkkailevat teitä. Ja jos te valitsette meidän pettämisen, sanon, että me emme koskaan anna teille anteeksi.