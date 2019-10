Näin syntyi susihysteria somessa – Huhuttu siirtoistutus olikin sienitutkimusta: ”Joutasivat hirtheen”

”Onkos täällä jo tietoa siitä kun keuruulla luken auto ajellu tänään koirankuljetus kärry perässä hirvimiehiä karkuun.”

”Siirtävät paskahäntiä… pohjanmaalla 3 hukkaa peräkärryssä.”

Tällaisista sosiaalisen median viesteistä lähti alkuviikolla liikkeelle melkoisiin mittoihin kasvanut huhujen ja väitteiden sarja, johon joutuivat puuttumaan niin Luonnonvarakeskus (Luke) kuin Suomen Metsästäjäliittokin.

Huhuilijoiden mukaan Luke siirtää Suomessa susia.

Tapaus ei ole ensimmäinen, eikä todennäköisesti viimeinenkään.

Huhut levisivät Facebook-ryhmässä

Huhumylly alkoi jauhaa muun muassa julkisessa ”Suurpeto politiikka” -nimisessä Facebook-ryhmässä.

Epäilykset olivat tuttuja aiemmista tapauksista: niiden mukaan susia haetaan ja siirretään salaa maastoon muun muassa Ähtärin eläinpuistosta.

”Ens kerralla kun näette sen luken auton koirakoppi perässä niin perkele pysäyttäkää se ja soittakaa poliisit paikalle!”

Väitteiden mukaan autoa olikin yritetty pysäyttää, mutta se oli ajanut karkuun.

”Eivät halunneet jäädä rysän päältä kiinni, huhuttiin.”

Kielenkäyttö oli paikoin hyvin aggressiivista. Susia siirtävät lukelaiset muun muassa ”joutasivat hirtheen”.

Auto oli Luken…

Alkusysäyksenä ollut havainto Skoda-merkkisestä autosta osoittautui oikeaksi.

Rekisterinumero oli ehditty ottaa ylös, ja spekulointien jälkeen auton omistajaa selvitettiin ilmeisesti useampaankin kertaan verkkopalvelun avulla.

Omistajaksi ilmeni todella Luke.

Sama asia olisi toki varmistunut helpomminkin heti paikan päällä, sillä autossa oli tutkimuslaitoksen tarrat.

Tähän tosiasiat sitten päättyvätkin.

…mutta kaikki muu meni väärin

Torstaina asiaan puuttui Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari .

Hän oli myös ensimmäinen, joka kysyi asiaa suoraan Lukesta arvailujen sijaan – tai ainakin ensimmäinen, joka myös korjasi väitteitä kuumentuneessa Facebook-ryhmässä.

– Huomasin, että salaliittoteoriat alkoivat taas kukoistaa, joten otin selvää soittamalla Lukeen. Välitämme tietoa, koska tuskin lukelaisia tällä palstalla on, Siitari kirjoitti.

Kun tieto kiivaasti leviävistä huhuista oli saavuttanut Luken, se teki asiasta tiedotteen. Tämän tiedotteen julkaisi myös Suomen Riistakeskus.

Totuus ei tällä kertaa ollut tarua ihmeellisempää. Luke ei ollut siirtämässä tai edes tutkimassa susia, vaan sieniä.

”Meitä ei yritetty pysäyttää”

Tarkemmin sanoen kyse oli vesakontorjuntaan kokeiltavasta purppuranahakkasienestä.

Keuruun ja Mäntän suunnalla liikkui Luken ryhmä, joka kävi mittaamassa vesakoiden kasvua vuonna 2015 perustetuilla koealoilla. Mukana oli tutkija Tiina Laine .

Hän sanoo, että väitteet lukelaisten karkumatkasta ovat tuulesta temmattuja. Autoa ei ollut Laineen mukaan yritetty pysäyttää, eivätkä tutkijat itse asiassa edes ”törmänneet” maastossa ihmisiin.

– Paitsi yhteen hirvimieheen passissa, jolta varmistettiin, ettei olla tulilinjalla, Laine kertoo sähköpostitse.

– Tietenkin olisimme pysähtyneet metsäntutkimuksen ilosanomaa jakamaan!

Tutkijoilla ei ollut mukana raskasta kalustoa, eikä siksi peräkärryäkään – koirankuljetuskärrystä puhumattakaan.

Tämä ei kaikille riittänyt

Susiin liittyvistä sosiaalisista umpisolmuista kertoo se, ettei Luken ja Metsästäjäliiton selkeä viesti tunnu riittäneen.

”Jokainenhan tajuaa, et jos susia siirrellään, selitykset on just tuollasia, eiku sieniä kattomassa, ryhmässä kirjoitettiin.”

Toinen kommentoija sanoi, että ”Luke on kiero kuin korkkiruuvi”.

”Niitten satuja ei kukaan tervejärkinen usko kun todisteet puhuvat toista!”

”Ei ole ollut hukkia 10v noissa paikoissa! Ja yhtä äkkiä kun luken autot kävi niin viikossa noin 10 havaintoa.”

Todisteita ei ole näkynyt

Luke muistuttaa, että varsinkin lumettomaan aikaan maastossa voi kohdata tutkijoita.

Keskuksella on joka päivä maastossa satoja työntekijöitä eri tehtävissä. Suurpetoja heistä tutkii vain muutama, ja hekin keskittyvät havainnointiin, dna-näytteisiin ja muihin vastaaviin.

Susia Luke ei siirrä, kuten se on painottanut vuosikausia.

Facebook-ryhmässä salaliittoteorioita yrittivät hälventää myös muutamat keskusteluun osallistuneet. He huomauttivat erityisesti siitä, ettei todisteita väitetystä susien siirtämisestä ole.

”Kertaakaan, ei siis kertaakaan ole ollut muita todisteita kuin joku veljen vaimon appiukon serkun edesmenneen pikkuserkun sana.”

Viranomaisen hankalan tilanteen voi tiivistää myös toisen kommentoijan kysymykseen.

”Miten Luke pystyisi todistamaan ettei se ole tehnyt jotain?”