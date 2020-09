Näin tutkija analysoi vaaliväittelyä: "Surettaa ja järkyttää monia" – Yksi dramaattinen hetki saattoi enteillä vaalituloksen jälkeen rajua väkivaltaa

Amerikkalainen presidenttipeli on aina omalla tavallaan rumaa peliä, mutta viime yön ensimmäinen tv-väittely meni vielä astetta pidemmälle.

– Varmasti monia järkytti ja suretti se, että tämmöiseksi maailma on mennyt. Ei edes vaaliväittelyä pystytä käymään tämän sivistyneemmin, Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala analysoi Lännen Medialle.

Annalan mukaan Donald Trumpin ja Joe Bidenin ensimmäinen tv-väittely oli kaiken kaikkiaan hyvin ikävän sävyinen ja meni todella rumaksi semmoisella tavalla, mikä ei ole ollenkaan tyypillistä.

– Näin epäkohteliasta ja henkilöön menevää väittelyä ei ole aiemmin nähty.

Ennennäkemätöntä oli epäkohteliaisuuden suuri määrä ja se, miten Trump oli valmis menemään henkilökohtaisuuksiin. Toisaalta Bidenin jotkut kommentit olivat Annalan mukaan samassa hengessä hyvin henkilöön meneviä: Biden kutsui Trumpia pelleksi.

– Ainakin amerikkalaisia politiikan toimittajia väittelyn tyyli on jo kommenttien perusteella järkyttänyt ja varmasti se on järkyttänyt myös tavallisia kansalaisia.

Maria Annala on harmissaan, että kiinnostavia kysymyksiä ja aiheita oli selvästi mietitty etukäteen, mutta päällimmäiseksi jäi mieleen vaikutelma huutamisesta ja päälle puhumisesta.

– Jos olisi keskusteltu rauhassa, aiheista olisi saanut paljon informaatiota ehdokkaiden mielipiteistä. Ehdokkaat sanoivat asioita, mutta erottiko niitä sen kaiken huutamisen ja päälle puhumisen keskeltä?

Vaikka molempien kampanjat olivat sopineet kahden minuutin puheenvuoroista ja siitä, että saa vastata ilman keskeytyksiä, se ei toiminut.

Ensin Trump osoitti, ettei piittaa siitä, ja myös Biden rupesi sivuuttamaan sääntöä. Annalan mukaan väittely meni nopeasti siihen, että he puhuivat toistensa päälle kaiken aikaa.

Ilmapiiri on nyt niin repivän polarisoitunut

Maria Annala on yllättynyt väittelyn ikävästä sävystä, koska näin hirveää kampanjointi ei ollut vuonna 2016, kun Trump oli ensimmäistä kertaa ehdolla selkeänä haastajana.

– Nyt Trump käyttäytyi haastajan tavoin, vaikka on istuva presidentti. Se on tietysti loogista, koska hän on gallupeissa jäljessä. Trump hyökkäsi ja esti toista puhumasta.

Toisaalta Annala ei ole yhtään yllättynyt rumasta sävystä, koska vaalitaistelussa tunteet käyvät nyt hirvittävän kuumina puolin ja toisin.

– Ilmapiiri on nyt niin repivän polarisoitunut ja hirvittävän aggressiivinen, että tätä pystyi odottamaankin.

Annalan mielestä nimenomaan Trump hyökkäsi enemmän, mutta Biden oli selvästi henkisesti valmistautunut hyökkäyksiin. Biden oli selvästi harjoitellut ottamaan hyökkäyksiä vastaan.

– Biden oli varmasti etukäteen miettinyt, että hänen pitää pystyä selvästi osoittamaan ero hänen ja Trumpin välillä. Jos mitään ei saa sanottua, niin ainakin käytöksessä pitää osoittaa ehdokkaiden välinen ero.

Annala arvioi, että Biden oli valinnut aika hyvän strategian, sillä hän pysyi selvästi rauhallisempana. Biden kuitenkin ilmeili ja naureskeli paljon, kun Trump puhui.

– Ilmeily oli tehokas tapa ja tapahtui sääntöjen puitteissa. Biden pystyi ikään kuin tarkistamaan faktat ilmeillään, kun Trump sanoi jotain, mikä ei pitänyt paikkaansa. Biden teki selväksi ilmeillä ja äänettömällä naurulla, miten vähän arvosti Trumpin vastauksia. Se oli tehokasta.

Trump käytti koulukiusaajamaista tyyliä

Menettikö Joe Biden sitten katsojien ja äänestäjien sympatiaa, kun haukkui Trumpia pelleksi?

– En usko, että siinä kontekstissa menetti. Hän oli niin ryöpytyksen kohteena ja ilmeisen turhautunut, ettei väittely palvele tarkoitustaan.

Biden menetti hetkittäin hermonsa. Annalan mukaan siitä voi olla monta mieltä, oliko se Bidenilta epäonnistuminen vai oliko niin, että jos hän olisi pysynyt rauhallisena, se olisi voitu tulkita hampaattomaksi?

Moni amerikkalainen tunsi katsoessaan lähtökohtaisesti sympatiaa jompaakumpaa kohtaan.

– Jos tykkää Trumpista, hän oli väittelyssä tosi vahva ja Biden jäi jalkoihin. Jos tykkää Bidenista, Trump käyttäytyi kuin koulukiusaaja ja Biden asettui kiusaamisen yläpuolelle presidentillisenä hahmona.

Biden on tunnettu paikoin möläyttelystä, sanoissa sekoamisessa ja änkytysongelmasta. Moni ajatteli, että miten hän voi ylipäätään pärjätä väittelyssä Trumpin kanssa.

– Odotuksiin nähden Biden pärjäsi hyvin. Oli vain yksi kohta, jossa hän meni sanoissaan sekaisin ja pari pienempää kohtaa.

Biden siis pärjäsi hyvin suhteessa siihen, miten Trump teki tilanteen vaikeaksi.

– Trump yritti koulukiusaajamaisella tyylillä horjuttaa Bidenin itseluottamusta ja saada tämän puheet sekaisin.

Annala huomauttaa, että Biden ei sanonut mitään sellaista, mikä saattaisi loukata niitä ihmisryhmiä, jotka saattaisivat äänestää häntä.

Trump taas ei osoittanut kommenttejaan äänestäjille. Hän keskittyi hyökkäämään Bidenia vastaan, ja Biden teki tämä hyökkäyksen näkyväksi.

– Hän teki näkyväksi sen, miten tyhjää Trumpin puhe oli.

Yksi asiakysymys jäi erityisesti mieleen

Väittely käytiin republikaanisuuntautuneella Fox News -kanavalla, jonka juontaja Chris Wallace onnistui Annalan mukaan esittämään tiukkoja kysymyksiä.

– Voitto sekin on, että ehdokas kiemurtelee ja jättää vastaamatta. Siinäkin annetaan informaatiota kansalle.

Trump kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin, joita häneltä on tivattu ennenkin. Myös Biden kiemurteli ainakin vastauksessaan, jossa häneltä kysyttiin korkeimman oikeuden tuomarien määrästä.

– Yksi vaihtoehto mitä demokraateille jää Trumpin mahdollisen uuden tuomarinimityksen jälkeen on, että tuomarien määrää lisättäisiin ja näin palautettaisiin arvotasapainoa. Siihen Biden ei ottanut kantaa.

Asiasisällöstä Annalalle jäi mieleen erityisesti tiukka kysymys, jossa Trumpia yritettiin haastaa. Juontaja kysyi, onko Trump valmis sanoutumaan irti valkoisen ylivallan ja militian kannattajista ja niiden toiminnasta ja periaatteista.

Aiemmin Trump ei ole suostunut sanoutumaan niistä irti, eikä hän tehnyt sitä nytkään.

– Se oli Trumpilta poliittisesti järkevää, koska hänen kannattajissaan on valkoisen ylivallan kannattajia ja piilorasisteja. Se oli järkevä peliliike, mutta muun kansan kannalta aika pöyristyttävää.

Sitten Trump sanoi, että nimetkää joku ryhmä, joka pitäisi tuomita. Biden sanoi esimerkiksi äärioikeistolaisen Proud Boys -ryhmän.

Trump otti tämän ryhmän esimerkiksi ja osoitti sanansa sille: Perääntykää, mutta pysykää valmiustilassa. Jos vaalit ovat vilpilliset, en aio katsoa sitä sivusta.

– Tämän voi tulkita liikkeen johdossa, että Trump suorastaan antoi käskyn ja ikään kuin olisi ylipäällikkö. Että ryhmän palveluksia saatetaan tarvita.

Annala toteaa, että tämä oli väittelyssä todella dramaattinen hetki.

– Miten isolta vaaralta näyttää, että Yhdysvalloissa tulee rajua väkivaltaa vaalitulokseen liittyen. Tämä väittely ei enteile hyvää yhteiskuntarauhalle.