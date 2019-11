Naisleijonien päävalmentaja tarkasti HPK:n – "Liikala ja Karjalainen potentiaalisia olympiapelaajia 2022"

HPK-kiekkonaisten jääharjoituksiin osallistui maanantaina myös naisten maajoukkueen päävalmentaja Pasi Mustonen . Naisleijonat sensaatiomaisesti MM-finaaliin keväällä vienyt Mustonen kertoo seura-arjen olevan hänellekin arkipäivää.

– Teen niin sanottua Suomi-kiekkokierrosta. Menen mielelläni pelaajien kanssa jäälle, niin opin tuntemaan muitakin kuin maajoukkuepelaajia. Joskus tarttuu tosi mielenkiintoista seurattavaa silmään, Mustonen kertoi.

HPK on maajoukkuepelaajien osalta ”bubbling under” -osastoa. Yhtään aikuisten MM-mitalistia ei Hämeenlinnassa pelaa, mutta Julia Liikala ja Ida Karjalainen ovat kuuluneet maajoukkueeseen tänä syksynä. Nuorten MM-pronssijoukkueessa oli viime talvena kolme HPK:n tyttöä.

Kaksikko oli mukana juuri reilu viikko sitten Venäjän viiden maan turnauksessa, joka päättyi Naisleijonilta vasta kolmanteen sijaan Tshekki- ja Venäjä-tappioiden jälkeen.

– Molemmat ovat äärimmäisen potentiaalisia seuraaviin olympialaisiin (2022), jos heidän harjoitteluprosessinsa on seuraavat 700 päivää riittävän laadukas. Ehdottomasti heillä on mahdollisuudet olympiatasolle. Saa nähdä, ehtiikö kumpikaan Halifaxiin (ensi huhtikuun MM-kisoihin), Mustonen näkee.

– U18-pelaajistahan täällä on molemmat Seikkulat ( Kiti ja Heta ) ja ( Heli ) Allinen , eli täällä on suhteellisen monta pelaajaa, joilla on mahdollisuudet nousta tarpeeksi laadukkaalla arjella arvokisatasolle.

Mitä Mustonen halusi vuorostaan HPK-päivänään juurruttaa Hämeenlinnaan?

– Seuran ihmisten kanssa istuttiin iltapäivällä. Ihan perussettiä, kun pyritään kehittämään koko valmennusjärjestelmää ja tuomaan siihen maajoukkueen näkökulmaa. Vastuullani on luonnollisesti kertoa, mitä se tarkoittaa, jos joku vaikka täällä sanoo haluavansa MM-kisoihin tai olympialaisiin.

Mustonen alleviivaa, että kansainvälisen kärjen vauhtiin pääseminen edellyttää poikien jääkiekon laatutasoa.

– Osa viikosta pitää edelleen treenata poikien kanssa, koska vaste on siellä kovempi. Oheisharjoittelu pitää myös vastata poikamaajoukkueiden laatua. Sellainen tukiprosessi pitää rakentaa niille pelaajille, jotka aikovat kansainväliselle uralle, Naisleijonien luotsi linjaa.