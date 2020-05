Näkökulma: Etelä-Korean pääkaupunki on kuusi kertaa taajemmin asuttu kuin Helsinki – Itaewonin yökerhoissa koronaa levittävät tiivis tanssiminen ja huono tuuri

Tehokkaista toimista koronapandemian aikana kiitosta saanut Etelä-Korea on ottanut takapakkia ja koronaviruksen toinen aalto huolettaa korealaisia. Tiiviisti asutussa maassa on uutisoitu yli sata koronatapausta, joiden uskotaan yhdistyvän yökerhoihin.

Etelä-Korean pääkaupungin Soulin asuinaluetta Itaewonia ja sen yökerhoja on pidetty yhtenä koronatapausten lähteenä. Itaewon on tunnettu sekä seksuaalivähemmistöjen että ulkomaalaisten suosimana trendikkäänä alueena.

Seksuaalivähemmistöjen tapausten jäljittämisen on uutisoitu olevan hankalaa. Seksuaalivähemmistöjen edustajat eivät ole uskaltaneet antaa oikeita nimiään ja puhelinnumeroitaan yökerhoon mennessään hallituksen vaatimusten mukaisesti, sillä he ovat pelänneet henkilöllisyytensä paljastumista ja sitä seuraavaa mahdollista työpaikan menettämistä ja perhesuhteiden katkeamista.

Ulkomaalaisten on taasen pelätty tuovan toisen korona-aallon Etelä-Koreaan. Viime viikolla haastattelimme Etelä-Korean toiseksi suurimmassa kaupungissa Busanissa asuvaa kazakstanilaista Adiya Toremuratovaa. Hän kertoi, etteivät ulkomaalaiset pääse nyt kaikkiin yökerhoihin ja baareihin Busanissa.

Klubien omistajat eivät katso henkilön etnisyyttä tai sitä kauanko henkilö on Etelä-Koreassa asunut. Kuka tahansa ei-korealainen voi tulla ovella käännytetyksi.

Sunnuntaina Korea Herald uutisoi, että Itaewonin yökerhoissa huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa vierailleiden toivotaan käyvän koronatesteissä. Viranomaiset uskovat, että vajaan viikon aikana samassa yökerhossa tartunnan saaneen henkilön kanssa on käynyt enemmän kuin 5 000 ihmistä.

Miksi Itaewonin yökerhoista on tullut Soulissa koronan levittäjiä? Yksi mahdollinen syy on tiivis kanssakäyminen.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Itaewonin yökerhoissa tanssitaan tiiviisti

Soul on OECD maiden tiheimmin asuttuja kaupunkeja. Sen asukastiheys on lähemmäs 17 000 ihmistä nelikilometriä kohden. Vertailun vuoksi New Yorkin asukastiheys on noin 10 000 asukasta neliökilometriä kohti ja Helsingin noin 3 000 asukasta per neliökilometri.

Soulin kaduilla riittää ihmisiä varsinkin iltaisin, kun myöhään iltaan työskentelevät kaupunkilaiset pääsevät töistä. Noin 10 miljoonaan asukkaan Soul ei nuku koskaan, ja keskellä viikkoakin on mahdollista mennä baariin tai yökerhoon.

Lähes neljä vuotta sitten koin monikulttuurisen Itaewonin vilkkaan yöelämän. Silloin suosituimpiin yökerhoihin piti jonottaa ja niissä tanssittiin tiiviisti. Yökerhoissa ei aina mahtunut tanssilattialle, vaan joskus piti tyytyä joraamaan nurkassa lähes kanssatanssijan kainalossa.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Vain huonoa tuuria?

Korona-aikana Etelä-Korean yökerhoissa on tarkoitus käyttää maskeja ja käsidesiä. Etelä-Koreassa käytetään maskeja kadulla ahkeraan ilman koronapandemiaakin, mutta yökerhossa niitä ei ainakaan neljä vuotta sitten näkynyt.

On hankala arvioida millaisia varotoimia ihmiset koronapandemian aikana juhlatunnelmissa noudattavat. Joitain sääntöjä Soulin yöelämässä rikottiin ainakin muutama vuosi sitten. Niissä näki esimerkiksi juhlahumussa tanssilattialla tupakoivia, mikä on tietenkin järjestyssääntöjen vastaista.

Itaewon ei ole ainoa paikka Soulissa, jonka yökerhoissa on tanssilattialla tiivis tunnelma. Esimerkiksi Hongik-yliopiston alue Hongdae on suosittu livemusiikki- ja yöelämäkohde. Jättihitiksi nousseessa Psyn Gangnam Style -kappaleessa mainittu Gangnam on Soulissa varakkaiden asuinalue, josta löytyy kalliita ja loistokkaita yökerhoja.

Tällä kertaa ”supertartuttaja” sattui käymään Itaewonin yökerhoissa, mutta tartuttaja olisi voinut tanssahdella missä tahansa muuallakin. Supertartuttajan juhlapaikkavalinta on harmillista Itaewonin maineen takia. Nyt voi erehtyä luulemaan, että koronatartunnat liittyisivät seksuaalivähemmistöihin tai ulkomaalaisiin, vaikka ne oikeasti liittyvät tiiviiseen tanssimiseen ja huonoon tuuriin.