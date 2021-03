Näkökulma: Kaikista ei ole kansankapitalistiksi – osakesäästötilin avaaminen ei ole kansalaisvelvollisuus

On hienoa, että säästämisestä puhutaan kansankielellä. Säästämisen eetokseen on tullut kuitenkin ikävä sivumaku, joka on tuttua hyvinvointi- ja terveyspuheesta, kirjoittaa Lännen Median Minna Akimo.

Muutama vuosi rahaan alkoi törmätä jatkuvasti. Oli lehtijuttuja, syvällisiä henkilöhaastatteluja ja kasapäin tuoreita kirjoja, joissa kaikissa oli kyse samasta asiasta eli vaurastumisesta.

Tuntui kuin kukaan ei puhuisi enää mistään muusta kuin sijoittamisesta, rahastojen hoito- ja hallintokuluista sekä pörssiosakkeista ja niitä heiluttelevista kursseista.

Hohdokkaita tarinoita siitä, miten joku oli onnistunut vaurastumaan asuntosijoittamisella ja miten helppoa oli panna ylimääräinen raha poikimaan. Säästämisen uusi iloinen aikakausi oli alkanut.

Säästämisessä ja oman talouden tarkassa hoitamisessa ei ole mitään pahaa. Päinvastoin.

Säästämiseen uusia mahdollisuuksia

On hienoa, että säästämiseen on tullut uusia mahdollisuuksia. Näistä ehkä nerokkain ja yksinkertaisin on ainakin joidenkin pankkien tarjoama e-säästöpossupalvelu.

Joka kerta kun kuittaa ostoksensa pankkikortilla, säästötilille ohjautuu muutama euro. Rikastumaan sillä ei pääse, mutta helpoksi muutamien eurojen säästäminen on tehty.

Sekin on hienoa, että rahasto- ja osakesäästämisen ympäriltä on karsittu turhaa mystiikkaa pois. Kynnys rahasto- tai osakesäästämiselle on todella matala ja rahasto-osuuksiin pääsee kiinni hyvin pienillä summilla, joita voi muuttaa oman rahatilanteensa mukaan.

Sijoittamisen ja säästämiseen liittyvää tietoa on saatavilla niin paljon, että lukijan on syytä vilkasta myös kirjoittajan tai blogistin omat taustatiedot, jotta voi arvioida kirjoittajan luotettavuutta.

Rahastosijoittaminen on suosittua myös siksi, että pankit rahastojaan aktiivisesti kaupittelevat. Myyntityötä perustellaan sillä, ettei tavalliselle pankkitilille makseta korkoa ja inflaatio voi nakertaa pääomaa pois.

Ihan relevantti peruste, mutta samaan aikaan on muistettava sekin, etteivät rahasto-osuudetkaan tuota pelkkää voittoa.

Riski on aina olemassa

Sijoittamiseen liittyy aina riski pääoman menettämisestä ja riskistä riippuen menettää voi vähän tai paljon. Lisäksi rahastosijoittamiseen liittyy aina erilaisia sivukuluja, joita pankit asiakkailtaan perivät.

Suomen Pankin mukaan suomalaisten tavallisilla käyttötileillä on talletuksia lähes 98 miljardin euron verran. Tylsyydestään ja korottomuudesta huolimatta tavallinen pankkitili pitää pintansa, sillä talletusten määrä on kasvanut.

Sijoittamisbuumilla on kuitenkin puolensa ja puolensa.

Vilkkaana käyvän rahakeskustelun sisälle on luikerrellut myös hyvää tarkoittavia ”ohjeita ja neuvoja” siitä, miten jokainen voi säästää ja tavoitella taloudellista riippumattomuutta omista tuloista tai varallisuustasosta huolimatta.

Taloudellisella riippumattomuudella tarkoitetaan yleensä tilannetta, jolloin ihminen voi rahoittaa elämänsä esimeriksi osinkotuotoilla. Jotta tähän pääsisi, se vaatisi melkoisen suuren sijoitussalkun. Korkoa korolle -ilmiö vaatii puolestaan pitkää aikahorisonttia, jotta se tukisi taloudellisen riippumattomuuden ideaa.

”Se on katsos asenteesta kiinni”

Vaurastumiskeskusteluun ujutetut argumentit ovat entuudestaan tuttuja hyvinvointi- ja painonhallinta- sekä onnellisuuspuheista. Yhteistä näille on se, että menestys ja onnistuminen ovat omissa käsissä. Kuka tahansa voi tavoitella taloudellisesti riippumatonta elämää, kun oikein yrittää ja haluaa. Asuntosijoittajaksi voi alkaa sen kun ostaa velkarahalla pieniä yksiöitä, remontoi ne ja pistää vuokralle.

Tässä yhteydessä ei ole mitään väliä sillä, mikä ihmisen oma taloudellinen tilanne on. Ei haittaa vaikka rahat eivät riittäisi arjen pyörittämiseen. Se on katsos asenteesta kiinni, mihin rahansa käyttää ja silloin on myös mahdollisuus kerätä rahaa tulevaisuuden varalle.

Hyvinvointi- ja sijoitusmarkkinoille ovat tulleet myös erilaiset henkilökohtaiset valmentajat, jotka tarjoavat neuvoja, miten oma talous viritetään huippukuntoon.

Helppoa kuin heinäteko, vai onko?

Oman työn ja yrittämisen merkitystä ei pidä vähätellä. Kun tekee jotain, on myös paremmat mahdollisuudet saavuttaa edes osan siitä, mitä haluaa. Silti tie vaurauteen ei ole näin mustavalkoinen.

Vauraus on harvoin täysin itse tehtyä

Tutkimuksista tiedetään, että rikastumisessa tai vaurastumisessa ei ole kyse vain yhden ihmisen saavutuksista, vaan takana on sukua, lähipiiriä ja hyvää sattumaa ja onnea. Yhden ihmisen vauraus on harvoin puhtaasti hänen omaa ansiotaan.

Jos itse ei tätä oivalla, houkutus muiden ylimieliseen neuvomiseen voi olla suuri.

Vaurastumiseen tai sen tavoitteluun on salakavalasti liitetty myös merkityksiä, jotka eivät sinne kuulu.

Osakesalkun koko tai rahastoon menevän kuukausisumman suuruus ei kerro mitään ihmisen elämänhallinnasta tai kyvystä elää hyvää elämää. Ihminen voi elää myös hetkessä ilman, että haluaa sijoittaa jokaista irtoavaa euroa poikimaan uutta rahaa.

Se, ettei yksinkertaisesti ole varaa säästää, ei kerro epäonnistumisesta tai elämän hallinnan puutteesta, vaan siitä, että juuri sillä hetkellä on taloudellisesti tiukka tilanne eivätkä rahat riitä mihinkään ylimääräiseen. Sellaisessa tilanteessa kaikki hyvää tarkoittavat neuvot ovat turhia varsinkin, jos ne tulevat pyytämättä.

Kansankapitalismi on hieno asia. Se kukkikoot värikkäänä ja runsaana, josta voi ottaa osansa tai olla ottamatta ilman turhia syyllistymättä.