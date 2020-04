Näkökulma: Koronakriisi panee sdp:n ja keskustan suhteet lujille – Kitkaa synnyttää myös kiista kansliapäälliköstä

Liekö koronakriisin hoito käymässä yli hallituksen sietokyvyn, sillä vallan kabineteista kuuluu kummia. Keskusta kokee, että päähallituspuolue sdp on antanut sille kunnon löylytyksen.

Keskustaa jurppii edelleen, että Uudenmaan rajat avattiin pikavauhtia. Puolue jäi yksin puolustamaan näkemystä, ettei rajoja olisi vielä avattu.

Keskustassa ajatellaan, että pääministeri Sanna Marinilla (sd.) on langat liian tiukasti käsissään. Vielä jokin aika sitten uskottiin, että Marin ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) muodostavat toisiinsa luottavan parivaljakon. Onko kuva rapisemassa?

Sdp:ssä ei keskustan tuohtumusta ymmärretä. Jos jupinoita on ollut, niin pienissä piireissä. Rajat oli puolueen mielestä avattava, koska perustuslain asiantuntijat niin linjasivat.

Ravintoloiden tukipaketissa keskustaa harmittaa, että paketin sisältö vuodettiin julkisuuteen. Keskustavaikuttaja kuvailee, että he kävelivät suoraan miinaan: kansa sai kuvan, että demarit loihtivat pikapikaa mittavan paketin ravintoloiden ahdinkoon.

Rahakirstun vartija joutuu sen sijaan toppuuttelemaan ja vetämään liinoja kireiksi. Riita on helppo saada aikaiseksi, kun katsoo eri osapuolien näkemyksiä paketin loppusummasta.

Työ ja elinkeinoministeriön malli tuli julkisuuteen viime viikolla, ja eri lähteiden mukaan hintalappu olisi 150 miljoonaa euroa. Paketin kokoamisesta vastaa työministeri Tuula Haatainen (sd.).

Keskustan mukaankompensaatioiden pitää olla maltillisempia, koska ravintolat voivat käyttää muitakin yritystukien muotoja. Arvonlisäveron takaisinlainaus ja tuet ely-keskuksilta ovat esimerkkejä.

Eikä lista lopu tähän. Puolueiden välejä hiertää valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitys. Keskusta päätyi esittämään virkaan alivaltiosihteeri Päivi Nergiä, ja nimitys on vedetty kahdesti pois valtioneuvoston asialistalta.

Sdp:stä myönnetään, että he eivät halua Nergiä, mutta kyse ei ole poliittisesta vedosta, vaan henkilöön liittyvistä epäilyistä. Sdp:n mukaan Nerg ei nauti kaikkien luottamusta. Miksi ei valita pätevintä, puolueessa kysellään.

Syytä väitettyyn välien tulehtumiseen on vaikea löytää. Osa sanoo, että sdp on gallup-lukujen loisteessa saanut uutta voimaa, joten sillä on varaa pistää kumppani ruotuun.

On myös väläytelty, että sdp:n käyttäytyminen johtuu puolueen sisäisistä jännitteistä. Jos joku on luullut, että pääministerin pallilta heitetty AnttiRinne olisi hiljaa, niin hän on erehtynyt. Eräiden arvioiden mukaan Nergin vastustaminen on lähtöisin Rinteestä.

Nimitys on niin kuuma peruna, että sitä on tiettävästi käsitelty sdp:n puoluehallituksessa asti.

Sdp:stä korostetaan, että poikkeustilassa tunteet voivat kuohua. Koronapäätökset on kuitenkin tehty yhteisymmärryksessä ja eduskunnan hyväksyminä.

– Hakeeko keskusta nyt marttyyrinviittaa, sdp:ssä kysellään.

Seuraava haaste päätöksenteossa on tänään, kun hallituksen pitäisi löytää yhteisymmärrys siitä, avataanko koulut lähiopetukselle vielä tänä keväänä.