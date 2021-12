Näkökulma: Koronasota ei yhtä naista kaipaa vai kaipaako? – Krista Kiuru on realistinen pessimisti, joka halutessaan jyrää sulut päälle

Siinä missä Sanna Marin on kannustanut menemään ja kokemaan, Krista Kiuru on nähnyt Suomen keikkuvan veitsenterällä. Kiurun äitiysloma on jatkumoa ministerien vauvabuumiin, kirjoittavat Lännen Median Jussi Orell ja Joonas Kuikka.