Näkökulma: Puheenjohtaja Annika Saarikon valovoimaisuus vielä hakusessa – turvepäätöksen vaikutus pelättyä pienempi, sdp porskuttaa yhä kärjessä

Eduskunnassa on nähty tänä syksynä railakkaita yhteenottoja niin välikysymyskeskustelussa kuin ensi vuoden talousarvioesitystä ruotivassa keskustelussa.

Niitä on nähty ennenkin ja pitää nähdäkin, moni pohtii, mutta koronakevään jäljiltä poliittisilla areenoilla on ollut hiljaista. Nyt on oppositio herännyt, poikkeustila tässä suhteessa on ohitse.

Ärhäkkyys vaan ei ole yltänyt gallupeihin asti.

Ylen tuorein mittaus kertoo, että päähallituspuolue sdp porskuttaa edelleen omassa luokassaan. Kannatus on 21,8 prosenttia ja suuntaa ylöspäin.

Erityisen kiinnostuneena mittauksen tuloksia luettiin keskustassa. Onhan uusi puheenjohtaja AnnikaSaarikko vetänyt puoluetta reilun kuukauden.

Jos väki odotti rakettimaista nousua, metsään meni toive. Keskustan kannatus oli 11,5 prosenttia. Luku nousi hienoisesti, mutta ei sanottavasti.

Mutta ei keskustan puoluetoimistossa tuon luvun takia tuhkaa ripotella. Päinvastoin, sillä moni pelkäsi, että luku olisi alhaisempi, jopa kymmenen prosentin alarajassa.

Syy tähän löytyy turpeesta.

Hallituksen budjettiriihessä linjattiin, että turpeen verotus nousee kaksikertaiseksi. Keskustan neuvottelijat pitivät neuvottelutulosta torjuntavoittona, sillä samassa suhteessa nousevat muiden lämmityspolttoaineiden verot.

Osa keskustaväestä katsoi, että turvepäätös oli maaseudulle kamala isku, josta ei niin vain toivuta. Nyt näyttäisi, ettei turpeella ollut niin ratkaisevaa merkitystä kuin uumoiltiin. Sen sijaan on hienoinen yllätys, että vihreiden kannatus laski ja puolue jäi keskustan taakse.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on haastanut tiuhaan tahtiin hallitusta, mutta kipakka ote ei näy mittauksessa. Kannatus oli nyt 17,7 prosenttia ja luvussa pientä laskua.

Miksi hallituksen haastaminen ei ole onnistunut, moni kyselee. Onko pääministeri Sanna Marinin (sd.) suosio niin vahva, ettei sitä heiluta mikään? Hänen tölväisyt yritysmaailmaan päin, julkisuuteen tihkuneet tiedot hallituksen sisäisistä tiedonsaantisotkuista tai sekavista koronalinjauksissa eivät näköjään syö kannatusta.

Marinin ylenpalttisesta suosiosta odotettiin rapisevan jotakin myös Saarikon syliin, mutta toistaiseksi näin ei käynyt. Punamultasiskot eivät käy käsi kädessä, sillä vain toinen paistattelee huipulla.

Perussuomalaiset porskuttaa sen sijaan 19 prosentin turvin eteenpäin. Puolue on vahvistanut otettaan erityisesti työväen keskuudessa.

Näillä luvuilla keskustan tilanne ei näytä ruusuiselta. Kuntavaalit painavat päälle ensi keväänä. On jo ehditty arvioida, että vaalit ovat vedenjakaja puolueelle.

Kysymys kuuluu, vieläkö maaseudulta ja pienistä kaupungeista löytyy luottoa siihen, että keskusta taistelee kahtiajakautumista vastaan, ja yrittää pitää koko Suomea asuttuna, vai voiko joku muu hoitaa tilanteen paremmin.

Keskustan kanssa samalla apajalla on perussuomalaiset.

Keskustalla on nyt kova hinku saada isoja ratkaisuja eteenpäin. Jos se niissä onnistuu, voi gallupkäyrä nousta. Silloin olisi helpompi astua vaalipaneeleihin.

Riihen tulokset jäivät laihoiksi, eikä keskusta voi yksin ottaa kätilön roolia esimerkiksi kuntien jättimäisestä pelastuspaketista. Liioin se ei voi yksinään profiloitua yrittäjän ystävänä.

Vaikka Marinin suhtautuminen yrityksiin tiedetään, teot puhuvat muuta. Siihen kiinnitti huomiota myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Hänen mukaansa hallitus on ollut hyvin perillä yrittäjien hädästä, ja tehnyt yritysmyönteistä politiikkaa.

Yksi iso ponnistus on kovan onnen sote, jota yritetään nyt kovalla touhulla saada eteenpäin. Lausuntokierros on päättynyt ja hallituksen sote-ryhmä työstää esitystä. Lait pitää saada eduskuntaan joulukuussa.

Keskustalla on tukku näkemyksiä; lausuntokierroksella ollutta pakettia se ei sellaisenaan sulata. Pian nähdään, paljonko puolue saa läpi tavoitteitaan. Jos maakunnissa ollaan tyytyväisiä, pientä nostetta voi odottaa myös kannatukseen.