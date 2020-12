Näkökulma: Vihreät maksavat nyt hintaa Haaviston valkopesusta – Kannatusluvut eivät helpota myöskään keskustan ja kokoomuksen ahdinkoa

Vihreiden oikeusvaltiota rapauttava menettely ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiassa näkyy odotetusti Helsingin Sanomien keskiviikkona julkistamassa puoluekannatusmittauksessa.

Epäasialliset vaikutusyritykset perustuslakivaliokunnan hallituspuolueiden jäseniin, ylimielinen suhtautuminen valiokunnan toteamiin lainvastaisuuksiin ja epäonnistunut yritys valkopestä Haavistoon kohdistuneet vakavat moitteet suistivat vihreät itse aiheutettuun alamäkeen. Kannatus vajosi alimmilleen viiteen vuoteen, 9,9 prosenttiin (pudotusta edellisestä kyselystä 1,2 %).

Huomionarvoista on lisäksi se, että Haaviston tapauksen lopputuloksen käsittely ehti vaikuttaa ainoastaan kannatusmittauksen loppuvaiheeseen. Siinä ei näy vielä sekään, että Suomi haki viime viikonloppuna Syyriasta kaksi Isis-naista lapsineen. Se muodostaa Suojelupoliisin mukaan turvallisuusuhan, vaikka vihreät pyrkivätkin pontevasti käyttämään kotiutusta Haaviston kilven kiillottamiseen.

Keskustassa kuohuu

Keskustan taipuminen Haaviston tukemiseen eduskunnan luottamusäänestyksessä on ollut keskustan kentälle kova paikka. Kuntavaaliehdokkuuksia on peruttu ja puolueen jäsenkirjoja revitty. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmässä mietitään, kuinka Haavistoa vastaan äänestänyttä kansanedustaja Hannu Hoskosta (kesk.) rangaistaan.

Tähän kuohuntaan nähden keskustalle mitattu pieni kannatuksen lasku 11,4 prosenttiin (–0,3%) on oikeastaan yllättävän vähäinen. Kannatuspohjat ovat luultavasti edessä vasta seuraavissa kyselyissä kuten vihreilläkin. Keskustan ahdinkoa lisää se, että puolueen edustajat joutuvat selittämään hakerekkojen rallia Venäjältä, koska kotimaan turvetuotantoa ja sen työpaikkoja ajetaan alas.

Orpon asema vaarassa

Kokoomuksen kannatuksen vajoamista on ihmetelty jo pitkään eikä HS:n kannatusmittaus tuo helpotusta. Vaikka puolueiden omaan käyttöön teetetyn puoluebarometrin mukaan ihmisten suhtautuminen kokoomukseen on aiempaa myönteisempää, kannatuksen alamäelle ei näy loppua. Kokoomuksen kannatus oli nyt 16,2 prosenttia, missä on saman verran pudotusta kuin keskustallakin.

Jos kokoomuksen alhainen kannatuslukema realisoituu huhtikuun kuntavaaleissa, puolueen edessä on ensi kesänä ylimääräinen puoluekokous ja puheenjohtaja Petteri Orpon vaihto joko Antti Häkkäseen tai Elina Lepomäkeen.

Kokoomuksen oppositiopolitiikan ongelmia kuvaa hyvin puolueen suhtautuminen Isis-naisten ja -lasten palautukseen viime sunnuntaina. Aamupäivällä kokoomuksen kerma haukkui hallitusta jihadistien tuonnista, mutta illalla se jo kehui hallitusta hyvästä toiminnasta.

Demokraatti-lehdessä epäiltiin kyseessä olleen Euroopan nopein poliittinen takinkääntö.

Kaksi suurta erottautuu

Vihreiden, keskustan ja kokoomuksen rämpiessä kaksi puoluetta voi hiljentyä joulun viettoon melko rauhallisin mielin. Päähallituspuolue sdp:n kannatus oli HS:n mittauksessa 21,4 prosenttia (+0,6 %) ja pääoppositiopuolue perussuomalaisten 20,6 prosenttia (+0,7 %).

Sdp oli säilyttänyt ykköspaikkansa HS:n Kantar TNS:llä teettämässä mielipidemittauksessa toisin kuin Taloustutkimuksen Ylelle viimeksi tekemässä mittauksessa. Tutkimuslaitokset käyttävät erilaisia korjauskertoimia kyselyvastauksien analysointiin, mikä selittää todennäköisesti erot.

Nyrkkisääntö on se, että kannattaa vertailla vain saman tutkimuslaitoksen kannatusmittauksia keskenään.

Sdp:n kannatuksessa näkyy yhä suomalaisten linnoittautuminen koronakriisin aikana maan johdon taakse. Varmaan myös vihreistä on tullut sdp:lle kannatuksen siirtymää tapaus Haaviston mukana.

Vasemmistopuolueiden kannatuksessa ei vielä tässä mittauksessa näy päätös eläkeputken asteittaisesta poistosta.

Vasemmistoliiton kannatus 7,7 prosenttia (+0,2 %) oli jopa hienoisessa kasvussa. Puolue onnistui hyödyntämään puheenjohtaja Li Anderssonin jäämisen perhevapaalle myönteisenä julkisuutena samoin kuin oppivelvollisuuden pidentämisenkin.

Siinä on vihreillä, joiden kaikki varapuheenjohtajat ovat viestintätoimistojen leivissä, paljon opittavaa.

