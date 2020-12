Nashvillen räjähdyksestä epäilty 63-vuotias mies kuoli räjähdyksessä – DNA:ta löytyi räjähdyspaikalta

Yhdysvalloissa Nashvillessa joulupäivän aamuna sattuneesta räjähdyksestä epäilty 63-vuotias mies kuoli itse matkailuauton räjähdyksessä, jossa loukkaantui kolme ihmistä. Asiasta kertoivat viranomaiset sunnuntaina.

Uutistoimisto Reutersin mukaan FBI:n rikospaikkatutkijat tutkivat räjähdyspaikalta kerättyjä DNA-näytteitä, jotka sopivat Anthony Q Warnerin DNA:han.

– Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että Anthony Warner oli pommittaja. Hän oli paikalla, kun pommi räjähti, ja hän menehtyi räjähdyksessä, kertoi alueellinen syyttäjä Donald Cochran tiedotustilaisuudessa.

Viranomaisten mukaan teon motiiveista on liian aikaista puhua, koska tutkinta on vielä kesken. Sunnuntaina muun muassa uutiskanava CNN uutisoi, että tekoa epäillään itsemurhaiskuksi.

Warnerin omistama matkailuauto oli pysäköity Tennesseen isoimman kaupungin Nashvillen keskustan kadulle, ja se räjähti noin puoli seitsemältä perjantaiaamuna.

Voimakas räjähdys vavisutti rakennuksia ja rikkoi ikkunoita. Alueelta kohosi sankkaa mustaa savua ja useat rakennukset vaurioituivat räjähdyksen voimasta.

Räjähdyspaikalta kuljetettiin sairaalahoitoon kolme ihmistä, jotka eivät kuitenkaan olleet saaneet hengenvaarallisia vammoja. Yli 40 lähellä ollutta yritystä vaurioitui.

Vain hetkeä ennen räjähdystä hälytystehtävällä olleet poliisit huomasivat matkailuauton, josta kuului musiikkia ja etukäteen nauhoitettu viesti, jonka mukaan alueella räjähtäisi pommi viidentoista minuutin kuluttua. Nauhoitteeseen sisältyi kehotus evakuoida keskusta ihmisistä.

Poliisit kiersivät ovelta ovelle ja evakuoivat ihmisiä läheisistä rakennuksista. Tämä esti viranomaisten mukaan laajemmat henkilövahingot.

Tutkijat saivat yleisöltä satoja vihjeitä. Liittovaltion agentit tekivät kotietsinnän Warnerin kotiin Antiochin alueella Nashvillessa lauantaina.

Tutkijat kävivät myös kiinteistövälitystoimistossa, jossa Warner oli työskennellyt it-konsulttina. Warner oli irtisanoutunut työstään aiemmin joulukuussa, mutta hän ei ollut antanut tarkempaa syytä eroamiselleen.

FBI kertoi jo lauantaina, ettei sillä ole muita epäiltyjä. Warner ei ole ollut aiemmin poliisin kanssa tekemisissä.

Räjähdys tapahtui teleoperaattori AT&T:n rakennuksen lähellä. AT&T:n keskus vaurioitui, mikä häiritsi puhelin- ja verkkoliikennettä Tenneseessä ja lähiosavaltioissa. Poliisin mukaan tekoon ei näytä liittyvän terroristista motiivia.

Nashvillen poliisilaitos julkaisi maanantaiaamuna poliisikameran kuvaaman videon, jossa perjantain räjähdys näkyy.

This is video of Friday morning’s explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020