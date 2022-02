Naton pääsihteeri kutsui Venäjän päätöstä asettaa ydinasejoukot korkeaan hälytystilaan "vaaralliseksi" ja "vastuuttomaksi"

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on kutsunut Venäjän päätöstä asettaa ydinasejoukot korkeaan hälytystilaan “vaaralliseksi” ja “vastuuttomaksi”. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt ydinasevalmiutensa hälytystilaan ja syyttää länsimaita vihamielisistä toimista Venäjää kohtaan. Kansainväliset jännitteet ovat jo korkealla Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ja Putinin määräys lisännee hälytystilaa. Venäjällä on maailman suurin ydinasearsenaali....

