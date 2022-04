Navalnyi: Vihaa kylväneellä venäläismedialla vastuu venäläisjoukkojen kauheuksista – "sodanlietsojia pitäisi käsitellä sotarikollisina"

Vihaa kylvänyt Venäjän valtionmedia on yhtä lailla vastuussa niistä kauheuksista, joihin venäläisjoukkojen syytetään Ukrainassa syyllistyneen, vangittu venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kertoo Twitter-tilillään julkaistuissa viesteissä.

Venäläismedioista on Navalnyin mukaan muotoutunut sodanlietsojia, joita pitäisi käsitellä sotarikollisina.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

1/14 How an ordinary Russian TV viewer (one of whom I currently am) sees it.

I learned about the monstrous events in Bucha yesterday morning from the news that Russia was convening the UN Security Council in connection with the massacre by Ukrainian Nazis in Bucha.

— Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022