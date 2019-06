Nelikymppinen amerikkalaismies ampui silmittömästi Virginia Beachin kaupunginvirastossa – ainakin 12 sai surmansa

Ampuja avasi tulen sattumanvaraisen oloisesti tappaen ainakin 12 ihmistä ja aiheuttaen vakavia vammoja useille muille Yhdysvalloissa varhain lauantaina Suomen aikaa. Karmea välikohtaus tapahtui Virginia Beachin kaupungin virastotalolla paikallista aikaa perjantaina iltapäivällä, kun toimistoissa oli vielä työntekijöitä ja asiakkaita.

Tekijällä oli käytössään käsiase, jossa oli äänenvaimennin. Rantakohteena tunnetun kaupungin poliisipäällikkö James Cervera kertoi, että tekijällä oli lisäpanoksia mukanaan ja hän latasi 45 kaliiberin pistoolin uudelleen useita kertoja.

Selviytyjät kertoivat kaoottisista tapahtumista ja pelosta ammuskelun aikana, kun paikalla olleet sivulliset yrittivät epätoivoisesti piiloutua.

– Kuulin ihmisten karjuvan ja huutavan, että menkää alas. Yritimme pönkittää ovea pöydällä, kun emme tienneet, oliko joku tulossa sisään. Toivoimme vain, että se olisi pian ohi, ja sitten kuulimme poliisien tulevan rappusia ylös, kertoi kaupungin virkailija Megan Banton paikalliselle WAVY-televisiokanavalle.

Poliisi surmasi epäillyn tekijän ampumalla.

Ainakin kuusi ihmistä vietiin sairaalahoitoon, kertoivat lähiseudun sairaalat Twitter-tileillään.

Virginian osavaltion hallituksen edustaja kertoi amerikkalaiselle medialle, että ampuja oli katkeroitunut työntekijä.

Uutiskanava CNN:n mukaan tekijä ampui useassa virastotalon kerroksessa. Poliisit pysäyttivät hänet lyhyeksi aikaa ampumisen jälkeen. Laukaustenvaihdossa ammutuksi tulleella poliisilla oli luotiliivit, jotka pelastivat hänen henkensä, poliisipäällikkö kertoi.

Epäilty tekijä on tunnistettu. Hän on 40-vuotias mies, joka työskenteli insinöörinä Virginia Beachin kaupungin julkisissa palveluissa. Kaupungin tiedotteissa hänet on usean vuoden ajan mainittu yhteyshenkilönä paikallisia tiehankkeita koskevissa asioissa.

Viranomaiset selvittävät mahdollisia motiiveja joukkomurhalle. Paikallislehden toimittaja kuvasi CNN:lle, että tilanne tapahtumapaikalla oli sekopäinen. Osa ihmisistä oli piiloutunut ammuskelun aikana työpöytiensä alle.

Poliisi löysi rikospaikalta pistoolin ja kiväärin, joita se uskoo käytetyn ampumisessa.

Alustavien tietojen mukaan epäilty olisi hankkinut aseet laillisesti.

Yhdysvalloissa on tapahtunut viime vuosina toistuvia joukkomurhia ampumalla, ja tapahtumat ovat tavallisesti nostattaneet kiivasta väittelyä tarpeesta tiukentaa aselakeja. Tiukennuksia on ollut poliittisesti vaikea, ellei mahdoton toteuttaa, sillä Yhdysvalloissa perustuslaki suojaa kansalaisten aseenkanto-oikeutta. Aseenkanto-oikeutta puolustavat myös voimakkaat lobbausjärjestöt ja iso osa kansalaismielipiteestä.

Itärannikolla sijaitsevassa Virginian osavaltiossa aseiden tuominen julkisiin hallintorakennuksiin on mahdollista. Sen sijaan kouluihin ja tuomioistuimiin aseita ei päästetä.

Virginian joukkoampuminen on CNN:n tietojen mukaan vakavin Yhdysvalloissa marraskuun 2018 jälkeen. Silloin 12 ihmistä kuoli ampujan iskettyä Borderline-ravintolaan Kalifornian Thousand Oaksissa.