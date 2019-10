Neljä kuoli kun puukkomies hyökkäsi poliisiasemalle Pariisissa

Neljä poliisia sai surmansa puukkohyökkäyksessä poliisin päämajaan Pariisissa torstaina, kertoi poliisilähde Reutersille.

Myös hyökkääjä on kuollut poliisin ampumana. Hänen kerrotaan olleen poliisi, joka työskenteli poliisin päämajassa.

Tekijän motiivista ei ollut heti tietoa.

– Nyt puhuessamme yksi kollega on kuollut puukkohyökkäyksen takia. Toinen kollega on shokissa… ja hyökkäyksen tehnyt henkilö on ammuttu toisen kollegan toimesta, sanoi paikallinen poliisiunionin johtaja Loic Travers BFM-televisiolle.

Pariisin pormestari Anne Hidalgo vahvisti, että ”useita ihmisiä” oli loukkaantunut hyökkäyksessä vakavasti.

Poliisi on eristänyt alueen, joka sijaitsee Pariisin keskustassa lähellä Notre Damen katedraalia. Samoin lähin metroasema oli suljettu.

Hyökkäys tapahtui noin kello 13 paikallista aikaa poliisirakennuksen pihassa.

Päivää aiemmin poliisit olivat lakossa protestoiden viranomaisia kohtaan kasvaneesta väkivallasta. Myös itsemurhatapaukset poliisien joukossa ovat kasvaneet.