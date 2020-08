New York Times: Ainakin kolmea ihmistä ammuttu mielenosoituksessa Wisconsinissa – osavaltioon julistettu poikkeustila

Ainakin kolmea ihmistä on ammuttu mielenosoituksessa Yhdysvalloissa Wisconsinin osavaltiossa sijaitsevassa Kenoshan kaupungissa keskiviikkona, kertoo New York Times -lehti. Lehden tietojen mukaan yksi ammutuista henkilöistä on kuollut vammoihinsa.

Ammuskelu tapahtui paikallisella huoltoasemalla sen jälkeen, kun ulkonaliikkumiskielto oli tullut voimaan ja monet mielenosoittajat olivat jo poistuneet alueelta. Huoltoaseman pihalla mielenosoittajien ja pihassa seisoneiden aseistautuneiden miesten välillä syntyi riita. Aseistautuneet miehet kertoivat ”suojelevansa rakennusta.”

Myös poliisi saapui paikalle panssaroidulla ajoneuvolla. Paikallista aikaa hieman puolenyön jälkeen huoltoaseman pihassa ammuttiin laukauksia, joiden seurauksena yksi ihminen kuoli, kertoi paikallinen sheriffi David Beth

New York Timesille.

Edellisenä päivänä, tiistaina iltapäivällä paikallista aikaa, Wisconsinin osavaltioon julistettiin poikkeustila.

Lisäksi kansalliskaartilaisten määrää lisättiin Kenoshan piirikunnassa. Paikalla on nyt 250 kansalliskaartilaista.

Uutiskanava CNN:n mukaan kansalliskaartin läsnäololla pyritään varmistamaan se, että ihmiset voivat rauhassa harjoittaa sananvapauttaan ja kokoontumisoikeuttaan. Lisäksi kansalliskaartia tarvitaan tukemaan ensihoitajien ja palohenkilöstön työtä sekä suojelemaan liittovaltion rakennuksia ja tärkeää infrastruktuuria.

Viranomaiset määräsivät alueelle myös ulkonaliikkumiskiellon tiistai-illasta keskiviikkoaamuun.

Poliisi ampui sunnuntaina tummaihoista 29-vuotiasta Jacob Blakea selkään yhteensä seitsemän kertaa, kun hän käveli autolleen ja oli nousemassa sisään kuljettajan paikalle.

Blaken kolme lasta näki ampumisen auton sisältä.

Tapaus on johtanut mielenosoituksiin, jotka äityivät väkivaltaisiksi maanantai-iltana paikallista aikaa.

Ilmapiiriä on kiihdyttänyt ampumisesta kuvattu video, joka on levinnyt sosiaalisessa mediassa sunnuntaista lähtien. Videolla näkyy Blaken ampuminen lähietäisyydeltä.

Poliisi yritti hillitä Kenoshan kaupungissa satojen mielenosoittajien joukkoa käyttämällä kyynelkaasua sen jälkeen, kun ulkonaliikkumiskielto astui voimaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Jacob Blaken äiti puhui tiistaina paikallista aikaa rauhallisuuden puolesta kahden levottoman illan jälkeen. Mielenosoittajat ovat sunnuntain ja maanantain aikana muun muassa polttaneet rakennuksia ja autoja Kenoshan kaupungissa.

– Ajaessani kaupungin läpi, huomasin paljon tuhoa. Se ei kuvasta minun poikaani tai perhettäni, Julia Jackson sanoi lehdistötilaisuudessa.

Jacksonin mukaan hänen poikansa ei olisi tyytyväinen, jos tämä saisi kuulla, että ampumisesta on seurannut väkivaltaa ja tuhoa.

Poliisi ei ole toistaiseksi kertonut, miten välikohtaus eteni Blaken auton luona olleiden poliisien mukaan. Ei ole tiedossa, oliko auton etupenkillä esimerkiksi vaarallinen esine, minkä vuoksi poliisi olisi avannut tulen.

Blake leikattiin maanantaina. Hän on isänsä mukaan halvaantunut vyötäröstä alaspäin. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, onko halvaantuminen pysyvää.

Perheen asianajajan Ben Crumpin mukaan tarvittaisiin ihme, että Blake voisi jälleen kävellä.

Perhe vaatii, että Blakea ampunut poliisi pidätetään ja muut tilanteessa olleet poliisit erotetaan.