New York Times: Tartuntatautiasiantuntija Fauci aikoo varoittaa senaattia rajoitusten liian nopeasta höllentämisestä USA:ssa

Yhdysvalloissa kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin johtaja Anthony Fauci aikoo varoittaa Yhdysvaltain kongressin ylähuonetta senaattia tänään koronarajoitusten liian nopeasta purkamisesta, kertoo New York Times.

Maan johtava tartuntatautiasiantuntija Fauci puhuu lehden mukaan kongressille ensi kertaa sitten maaliskuun.

Faucin mukaan rajoitusten liian nopea purku voi johtaa tarpeettomaan kärsimykseen ja kuolemantapauksiin, jos osavaltiot eivät noudata annettuja suosituksia.

Suositusten mukaan uusien tautitapausten pitäisi olla laskussa jo toista viikkoa, ja testauksen ja tautiketjujen jäljityksen tulisi olla laajamittaista. Nämä edellytykset eivät kuitenkaan monissa osavaltioissa täyty New York Timesin mukaan. Monet osavaltiot ovat halunneet höllätä rajoituksiaan talousvaikutuksista johtuen.

– Emme ole avaamassa osavaltioita uudelleen tieteeseen perustuen. Avaamme ne uudelleen politiikkaan, ideologiaan ja julkiseen paineeseen perustuen. Ja uskon, että se tulee päättymään huonosti, sanoo Yhdysvaltojen tautikeskuksen entinen johtaja Thomas R. Frieden New York Timesille.

Presidentti Donald Trump on puolestaan ollut halukas purkamaan rajoituksia nopeasti taloudellisesta syistä johtuen. Hän on puhunut muun muassa ”osavaltioiden vapauttamisesta”.

Tautiin kuolleiden määrä voi olla raportoitua suurempi Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen yhteensä yli 80 000 ihmistä, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston laskenta. Tartuntoja seuraavan Worldometresin mukaan tartuntojen määrä olisi noussut jo lähes 82 000:n.

Uusia kuolemantapauksia on rekisteröity vuorokauden aikana 830. Kyseessä on toinen päivä peräkkäin, kun Yhdysvalloissa on rekisteröity alle 900 kuolemaa päivässä.

Presidentti Trump on toivonut, että tiukkoja rajoituksia voitaisiin höllentää eri osavaltioissa. Osa on pelännyt, että tämä voi kääntää kuolinluvut jälleen kiihtyvämpään kasvuun.

Yhdysvalloissa on kuollut ihmisiä eniten koronaan koko maailmassa. Noin 328 miljoonan asukkaan maassa kuolemia on rekisteröity miljoonaa asukasta kohden 247.

Kuolinluvut lienevät kuitenkin todellisuudessa tätäkin korkeammat. Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n maanantaina julkaiseman raportin mukaan New Yorkin kaupungin koronakuolemien määrä voi olla useita tuhansia korkeampi kuin paikallisten viranomaisten tekemät laskelmat kertovat.

CDC:n analyysin mukaan maaliskuun 11. päivän ja toukokuun 2. päivän välisenä aikana kuoli 24 172 ihmistä enemmän kuin tuohon aikaan voisi tavallisesti odottaa ihmisiä kuolevan.

Kyseiseltä ajanjaksolta kaupunki ilmoitti 13 831 varmistettua ja 5 408 mahdollista koronakuolemaa. Koronakuolemia arvioidaan täten olleen New Yorkissa yhteensä 18 879 kappaletta edellä mainittuna aikana.

Raportin mukaan tämän arvion ylittäviä 5 293 tapausta ei ole tunnistettu varmistetuiksi tai mahdollisiksi koronakuolemiksi, mutta ne saattavat liittyä koronapandemiaan suorasti tai epäsuorasti.

New Yorkin osavaltio on ollut yksi pahiten koronasta kärsineistä paikoista Yhdysvalloissa.