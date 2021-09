New Yorkin osavaltioon hätätila Idan kaatosateiden ja tulvien vuoksi

New Yorkin kaupungissa ihmisiä evakuoitiin veden valtaan joutuneilta metroasemilta. Kadut ja tiet tulvivat, ja ihmisiä on kehotettu pysymään suojassa.

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul on julistanut osavaltioon hätätilan. Trooppiseksi matalapaineeksi heikentynyt hirmumyrsky Ida on tuonut mukaan pahoja tulvia New Yorkin kaupunkiin ja muuallekin Yhdysvaltojen koillisosiin.

Syöksytulvien vuoksi ihmisiä on evakuoitu muun muassa New Yorkin metroasemilta, kertoo uutiskanava CNN.

– Siirtykää heti suojaan. Ilmassa lentävät rojut ovat vaarallisia, jos ette ole suojassa. Pysykää alakerroksissa, älkääkä menkö lähelle ikkunoita, neuvoivat New Yorkin pelastusviranomaiset kaupunkilaisia Twitterissä.

Flash Flood Emergency including New York NY, Brooklyn NY, Queens NY until 3:00 AM EDT pic.twitter.com/S9XzXMoOUz — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021



Pelastusviranomaiset varoittivat niin ikään, että kaduilla on paikoitellen niin paljon vettä, ettei niille pidä mennä.

– Älkää yrittäkö ajaa tulvavesien läpi, koska ette voi tietää, kuinka syvää siinä on. Kääntykää mieluummin ympäri, niin ette huku, viranomaiset evästivät.

Osavaltion lentokentiltä on peruttu satoja lentoja ja lukuisia valtateitä on suljettu. New Yorkin kaupungissa teitä on suljettu muun muassa Manhattanilla, Bronxissa ja Queensissa.

Luvassa myös pyörremyrskyjä

Yhdysvaltojen kansallisen sääpalvelun (NWS) varoituksen mukaan Ida voi tuoda mukanaan myös pyörremyrskyjä. Vaarassa ovat Connecticutin osavaltion eteläosa, New Jerseyn pohjoisosa ja New Yorkin osavaltion eteläosa.

Annapolisissa, noin 30 kilometrin päässä Yhdysvaltain pääkaupungista Washingtonista, pyörremyrsky repi puita irti juurineen ja katkoi sähkölinjoja. Marylandissa puolestaan 19-vuotias nuorukainen kuoli ja yksi ihminen oli kateissa syöksytulvan jäljiltä.

Idan odotettiin vielä torstaina jatkavan matkaansa kohti Uuden-Englannin aluetta.

Ida saapui Yhdysvaltojen eteläosiin sunnuntaina toiseksi voimakkaimpana neloskategorian hirmumyrskynä. Se on aiheuttanut valtavia omaisuusvahinkoja, vienyt sähköt yli miljoonalta ihmiseltä ja tappanut ainakin seitsemän ihmistä.