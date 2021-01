Niinistö Yhdysvaltojen tilanteesta: "Uskomaton demokratian painajainen" – Suomalaispoliitikot järkyttyivät hyökkäyksestä kongressitaloon

Presidentti Sauli Niinistö kuvailee Yhdysvalloissa meneillään olevaa tilannetta ”uskomattomaksi demokratian painajaiseksi”. Presidentti otti asiaan kantaa Twitterissä.

Joka hetki tuo nyt Washingtonista uutta mahdotonta: meneillään on uskomaton demokratian painajainen. Rohkaisevaa on, että vastuuntuntoisia on yli puoluerajan.

— Sauli Niinistö (@niinisto) January 6, 2021