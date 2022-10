Niinistö Ylellä: En näe merkkejä todellisesta sodasta Venäjän ja lännen välillä

Presidentti Sauli Niinistö sanoo Yleisradion Ykkösaamussa , ettei näe merkkejä todellisesta sodasta Venäjän ja lännen välillä.

Presidentti Vladimir Putin väitti sodan olevan käynnissä, kun hän puhui perjantaina Moskovassa seremoniassa, jossa Venäjä liitti itseensä miehitettyjä Ukrainan alueita.

– Puhe oli liki kokonaisuudessaan länttä vastaan. Mutta hän ei ole sanonut käyvänsä sotaa Ukrainaa vastaan. Jotenka tässä taitaa olla enemmän vaikuttamisesta kysymys ja luulen, että tuo on kotimaiseen käyttöön. Tarkoitus on ehkä vähän lieventää niitä tuntemuksia, että takkuileeko se sota kuinka pahasti ja toisaalta sitten myöskin kannustaa liikekannallepanoa, Niinistö arvioi.

Niinistö ei siten pitänyt todennäköisenä, että sota eskaloituisi Ukrainan rajojen ulkopuolelle.

– Siihen on varmasti suuri intressi vähän kaikilla, myös Venäjällä, hän sanoi.

Venäjän lavastamilla valekansanäänestyksillä perustellut alueliitokset eivät Niinistön mukaan muuta Ukrainan karttaa mitenkään.

– Ne ovat Ukrainan alueita, Niinistö totesi.

Hän arvioi, että Venäjä tarvitsee alueliitoksia omaan käyttöönsä, kotimaiseen hengennostatukseen.

– Tässä on sellainen silmänkääntötemppu, kun Venäjä on hyökännyt näille alueille. Tämän jälkeen he tulevat sanomaan, että he puolustavat niitä ja ukrainalaiset hyökkäävät. Saattaa olla että tässä pyritään myöskin jonkinnäköiseen isänmaallisen hengen luomiseen Venäjällä, että nyt äiti-Venäjää loukataan.

Suomella ei välitöntä vaaraa

Niinistö arvioi olevan epävarmaa, kuinka hyvin viesti esimerkiksi Hersonin venäläisyydestä menee läpi Venäjän kansan parissa. Värväysikäisten nuorten miesten joukkopako maan rajojen yli viittaa kuitenkin siihen, että tarina äiti-Venäjän puolustamisesta ei mene ihmisille täysimääräisesti perille.

– Liikekannallepanoa tapahtuu, aika mittavin määrin. Sen vaikutukset ovat sitten eri asia, mikä on rintamalle lähtevän väen osaamistaso ja ennen kaikkea varustetaso.

Sodasta huolestuneille kansalaisille Niinistö sanoi, että suomalaisilla on aina ollut käytännön järkeä päässä.

– Sellaista, että me kykenemme kyllä vastaamaan melkein mihin tahansa. Olen sitä mieltä, että meitä ei mikään konkreettinen vaara välittömästi uhkaa, eikä ole nyt eteenpäin nähtävissäkään. Mutta käytännön järjen varovaisuus on kyllä paikallaan.