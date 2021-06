Niko Ranta-aholta yllätys oikeudessa: tunnusti 70  000:n huumausaineeksi luokiteltavan lääketabletin lähettämisen Suomeen

Niko Ranta-aho on yllättäen myöntänyt yhden Katiska 2:n huumerikossyytteistä. Ranta-aho kertoi oikeussalissa, että hän järjesti yli 70 000:n huumausaineeksi luokiteltavan lääketabletin lähettämisen Slovakiasta Suomeen. Ranta-ahon mukaan tablettitilaus liittyy Katiska 1:een ja hänet on jo kyseisistä tableteista tuomittu. Tablettierään liittyen on syytteessä myös neljä muuta miestä. Heidän mahdollista osallisuuttaan Ranta-aho ei halunnut kommentoida….