“No drone zone” -kyltit kirjoitettiin englanniksi, jotta turistit tajuaisivat – Nyt lainvastaisia kylttejä muutetaan niin, että englanti voi jäädä kokonaan pois

Kauko-ohjattavien lennokkien eli dronejen kieltoa osoittavien englanninkielisten kylttien päivittäminen suomen- ja ruotsinkieliseksi on alkanut. Helsingin ja Naantalin kaupungit, joissa kyltit sijaitsevat, ovat ilmoittaneet saavansa vaihtamistyönsä valmiiksi heinäkuun aikana.

Toistaiseksi englanninkielisiä, niin sanottuja No Drone Zone -kylttejä kuitenkin vielä löytyy katukuvasta.

– Kyselin asiaa juuri viime viikolla ja minulle kerrottiin, että osa tarroista on vielä tulematta, vaikka ne on kyllä tilattu. Kunhan tarrat tulevat, niin ne lätkitään paikalleen, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom, ent. Trafi) asiantuntija Jukka Hannola .

Kesällä 2017 katukuvaan ilmestyneet No Drone Zone -kyltit poikivat viime vuonna kaksi kantelua oikeusasiamiehelle englanninkielisyytensä vuoksi.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen linjasi marraskuussa, että kyltit eivät ole lainmukaisia, koska niissä on käytetty ainoastaan englannin kieltä. Jääskeläisen mukaan kylteissä tulee käyttää suomea ja ruotsia, koska kyse on viranomaisten viestinnästä, jota kielilain mukaan tulee lähtökohtaisesti tehdä Suomen kansalliskielillä.

Jääskeläisen vaatimukset kylttien korjaamisesta kohdistuivat erityisesti Traficomiin, jonka tuli antaa raportti tulevista toimenpiteistään tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä. Traficom ilmoitti käynnistävänsä työn kieliasian korjaamiseksi heti.

Miksi kyltit päivitetään vasta nyt useita kuukausia myöhemmin?

– Tämä “heti” viittaa siihen, että olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa aloittaneet työskentelyn asiassa. Traficomhan ei itse hoida kylttejä, vaan Helsingin ja Naantalin kaupungit. Saimme siis heiltä asennusaikataulun ja heillä oli resurssit käytettävissä heinäkuun aikana, Hannola valaisee.

Kylttien englanninkielisyyttä perusteltiin alun perin muun muassa sillä, että dronejen lennätyskiellot vallitsevat alueilla, joissa liikkuu paljon turisteja.

No Drone Zone -kyltit kieltävät lennokit muun muassa Presidentinlinnan, Valtioneuvoston linnan, tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen ja pääministerin virka-asunnon Kesärannan lähistöillä. Naantalissa kieltokylttejä on käytetty presidentin kesäasunnon Kultarannan lähettyvillä.

Tässä kuussa tapahtuvassa päivityksessä englanti saattaa kuitenkin jäädä kylteistä kokonaan pois. Syy tähän löytyy kylttien koosta, Hannola kertoo.

– Kaikki kolme kieltä ovat toki tavoitteena, mutta kylttejä on erikokoisia. Jos jossain kyltissä fonttikoko menisi kohtuuttoman pieneksi, niin tyydytään pelkkään suomeen ja ruotsiin.

Oikeusasiamies totesi marraskuussa, että drone-kieltoa kuvaava symboli ei sellaisenaan ole ymmärrettävä, jos ihminen ei entuudestaan tiedä, mikä drone on, tai jos tämä ei osaa englantia.

Uuden päivityksen yhteydessä Hannola kuitenkin katsoo, että kyltti on symboleineen ja karttoineen hyvin tarkoituksensa selittävä ja havainnollinen pelkkinä kuvinakin.

– Kyltissä oleva merkki alkaa olla hyvin kansainvälinen. Kyllä se niille ihmisille, jotka dronejen kanssa muutenkin toimivat, on tuttu. Sen lisäksi kyltit myös ohjaavat droneinfo.fi-verkkosivulle, joka on kokonaisuudessaan saatavilla myös englanniksi, hän toteaa.

Ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista kertoi marraskuun lopulla Lännen Medialle, että lentokieltojen rikkomisesta sakotetaan harvoin. Rikkomukset johtuvat hänen mukaansa usein huomaamattomuudesta ja tekijät ovat usein alaikäisiä.

Miten dronea saa lennättää?

Turvallisimmat paikat lennätykselle ovat harrastajille varatut lennätyspaikat. Droneinfo.fi-sivuston kartasta voi tarkistaa lähimmän lennätyspaikkansa Suomessa.

Droneen on oltava suora näköyhteys ja sen on oltava koko ajan ohjattavissa. Siitä on käytävä ilmi käyttäjän nimi ja yhteystiedot.

Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä. Esteen välittömässä läheisyydessä voi lennättää 15 metriä sen yläpuolella esteen omistajan luvalla.

Kilometriä lähempänä lentoasemasta lennättäminen ei ole sallittua ilman lennonjohdon lupaa. Lentoaseman lähialueella lennätyskorkeus enintään 50 metriä. Lennokin on aina väistettävä kaikkia ilma-aluksia.

Lennättäminen ulkona väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua. Väkijoukkoon tulee olla vähintään 50 metrin etäisyys.

Dronella ei saa loukata muiden ihmisten yksityisyyttä tai häiritä kotirauhaa.

Lähde: www.droneinfo.fi