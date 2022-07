Nord Streamin pakoteturbiini kulkee lähipäivinä Lyypekistä Helsinkiin – Gazprom panttaa vielä papereita

Nord Streamin pakoteturbiini lähtee lähipäivinä laivalla Lyypekistä Helsinkiin, josta se matkaa maateitse Venäjälle. Asiasta kertoo venäläinen talouslehti Kommersant .

Lehden tietojen mukaan kaasua silti tuskin tulee Nord Stream 1 kautta lähiaikoina enempää Eurooppaan. Kolme muutakin keskeistä Nord Streamin osaa odottaa nimittäin huoltoa. Yhden huolto saattaa kestää jopa kolme kuukautta.

Eurooppaan tuli kaasupula kun venäläinen kaasujätti Gazprom vähensi Nord Stream 1 kaasuvirtaa kesäkuun puolivälin jälkeen ensin 40 prosenttiin kokonaiskapasiteetista ja sitten keskeytti 11. heinäkuuta kaasun kokonaan 10 päivän huoltoseisokin ajaksi.

Saksa joutui ottamaan jo käyttöön talveksi tarkoitettuja maanalaisia kaasuvarastoja ja Eurooppa pelkäsi, että Venäjä ei enää huoltoseisokin jälkeen toimitakaan lainkaan kaasua Nord Stremin kautta.

Viime torstaina, 21. heinäkuuta Saksa huokaisi helpotuksesta kun huoltoseisokki päättyikin onnistuneesti. Kaasua tosin alkoi tulla vain samat 40 prosenttia normaalimäärästä kuin ennen seisokkiakin.

Kapasiteetin aiempaa laskua Gazprom perusteli sillä, että Kanada ei laskenut siellä korjattavana ollutta turbiinia paluumatkalle Venäjälle.

Saksan kovien toiveiden jälkeen Kanada laski putken paluumatkalle.

Ukraina vastusti tätä.

Uutissuomalainen kertoi aiemmin, että pakoteputki matkaa Suomen kautta Venäjälle. Kommersantin arvio oli tuolloin, että se on käyttökunnossa kuun vaihteessa, eli ensi viikonloppuna.

Sen jälkeen Gazprom ja Siemens ovat käyneet ”asiakirjataistelua”, josta on ollut vaikeaa ottaa selkoa. Gazprom on syyttänyt, ettei toistuvista pyynnöistä huolimatta ole saanut kirjallista asiakirjaa turbiinin paluusta.

Siemens taas on kertonut, että kaikki asiat pakoteturbiinin paluumatkalla Venäjälle eivät riipu siitä. Saksa on syyttänyt, että Venäjä käyttää kaasun virtausta Eurooppaan poliittisena aseena.

Lehden mukaan saksalainen Siemens on nyt luovuttanut venäläiskaasujätti Gazpromille sen pyytämät asiakirjat. Kyseessä on ilmeisesti vientilupa, joka pakotteista huolimatta sallii turbiinin palautumisen.

Kommersantin mukaan Gazprom on aiemmin vastannut Nord Streamin huoltoon liittyvistä kuljetuksista ja Siemens on hoitanut itse huollon. Venäjän hyökättyä Ukrainaan useat maat ovat asettaneet Venäjälle pakotteita ja näiden myötä Gazprom ei enää voinut itse vastata huoltokuljetuksista.

Kommersantin tiedon mukaan Siemensin otettua kontolleen pakoteturbiinin kuljetuksen Venäjälle ei lähetysasiakirjoja kuitenkaan muutettu. Nyt Gazpromin pitää ilmeisesti muuttaa nämä lähetysasiakirjat, jotta surullisen kuuluisa turbiini pääsee Saksasta Suomeen ja Suomesta Venäjän puolelle.

Venäjä taas on halunnut ensin itselleen paperit, jotka sallivat kyseisen pakoteturbiinin ja viiden muunkin korjauksen Kanadassa, sekä kirjallisen todisteen, ettei näiden huolto ja kuljetus ole vuoteen 2024 saakka pakotteiden alaisina.

Nyt Siemens on Kommersantin lähteiden mukaan toimittanut nämä paperit.

Turbiinin olisi pitänyt lähteä Saksasta Suomeen viime lauantaina, mutta ”asiakirjaepäselvyyksien” vuoksi paluu on viivästynyt. Lehden tietojen mukaan se lähtisi lähipäivinä.

Yhä on mahdollista, että turbiini on onnistuneesti asennettuna ja testattuna kuun vaihteessa. Silti on epävarmaa, missä määrin Gazprom nostaa kaasun tuloa Nord Streamin kautta.

Portovajan kaasunpumppausasemalla, Suomen rajan tuntumassa, on yhteensä kuusi Siemensin Sgt-A65-kaasuturbiinia, joista Kommersantin mukaan vielä kolme tarvitsee huoltoa. Lehden lähteiden mukaan yhden turbiinin huolto kestää kolme kuukautta.

Venäjä on aiemmin sanonut, ettei voi taata ”turvallista” kaasun siirtoa ennen kuin asianmukaiset huollot on tehty. Kommersantin tietojen mukaan Gazprom ei ole vielä antanut korjauslupaa seuraaville osille.