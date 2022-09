Nordealta synkkä ennuste: Suomen talouden kasvu pysähtyy ja kuluttajien ostovoima heikkenee

Nordean näkymät tulevasta ovat synkentyneet ensi vuoden osalta. Pankki ennustaa Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvun odotetaan pysähtyvän kokonaan.

Vielä toukokuussa pankki arvioi, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia.

Vaikka Suomen talous on pärjännyt alkuvuonna odotettua paremmin, näkymiä heikentävät nyt korkea inflaatio ja nousevat korot, Euroopan energiakriisi sekä Kiinan koronatoimet. Energiapula on nostanut sähkön ja polttoaineiden hintoja, ja samalla vientiteollisuus kärsii kalliiden energiahintojen lisäksi kysynnän vähenemisestä Euroopan talouskehityksen hyytyessä.

Kotitalouksille odotettavissa kylmää kyytiä

Kuluttajien ostovoima heikkenee korkean inflaation ja nousevien asuntolainojen korkojen myötä. Nordean mukaan kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna noin 5 prosenttia nopeammin kuin tulot. Ostovoiman odotetaan hupenevan myös jatkossa energiakriisin jatkuessa.

– Kotitalouksille on tänä talvena jaossa niukkuutta, kun sähkö- ja ruokalaskun lisäksi asuntolainan korot nousevat. Kotitalouksien heikko ostovoima on alkanut näkyä tavarakulutuksen vähenemisen lisäksi asuntokysynnän heikentymisenä, mikä on omiaan hyydyttämään rakentamista, sanoo ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Kotitalouksien tilannetta tukevat kuitenkin ennätyskorkea työllisyys ja valtion tukitoimet.

Euroopan keskuspankki pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen vakuutuksilla hintavakauden säilyttämisestä ja erittäin nopeilla koronnostoilla.

Tilanne on hankalasti ennustettava.

– Voimme päätyä euroalueella pitkäänkin hintojen ja palkkojen nousukierteeseen, joka pitää korot korkealla pitkään. Toisaalta voimme nähdä jo piankin syvän taantuman, jossa laaja-alaiset hintapaineet kaikkoavat nopeasti ja tarvitaan jälleen elvyttävää rahapolitiikkaa, sanoo pääekonomisti Tuuli Koivu.

Riskitekijöitä ovat myös maailman talousjättien ongelmat, kun Yhdysvalloissa vallitsee voimakas inflaatiokierre ja Kiina painii yhä koronarajoitteiden kanssa, joista ei ole näkyvissä nopeaa ulospääsyä.

Suomen tilanne parempi kuin monen muun maan

Tulevan talven lähestyessä Suomen tilanne on kuitenkin hyvä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan.

– Energiasektorille tehdyt investoinnit vihreään siirtymään hyödyttävät nyt koko yhteiskuntaa, kun riippuvuus kallistuneesta fossiilisesta energiasta on vähentynyt. Suomen omavaraisuus sähkön tuotannossa myös paranee huomattavasti, kun Olkiluodon uusi reaktori saadaan käyttöön ja tuulivoimakapasiteetti kasvaa nopeasti, Kostiainen sanoo.

Suomen talous on pärjännyt alkuvuonna hyvin, kun palvelukulutuksen kasvu on vetänyt talouskasvua, mutta myös teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on ollut hyvä.