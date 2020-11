Norja ja Kreikka ilmoittivat kiristyvistä koronarajoituksista – Kreikassa kotoa saa lähteä vain luvan kanssa

Norjassa pääministeri Erna Solberg ilmoitti torstaina uusista rajoituksista. Lauantaista alkaen ravintolat ja baarit eivät saa ottaa uusia asiakkaita iltakymmenen jälkeen tai myydä alkoholia puolenyön jälkeen. Solberg kannusti kansalaisia pysymään kotona ja rajoittamaan sosiaalisia kontakteja, jotta virustilanne ei pahene entisestään.

Juhlia ei myöskään sovi Norjassa nyt järjestää, ja viranomaiset suosittelevat kaiken maan sisäisenkin matkustamisen välttämistä. Koteihin ei suositella kutsuttavaksi enempää kuin viittä ihmistä kerrallaan.

Ulkomailta tulevien on oltava karanteenissa kymmenen päivää esimerkiksi hotellissa, eli vaikkapa ulkomailta vierailulle tulevat sukulaiset eivät voi mennä suoraan kyläpaikkaansa majoittumaan. Lisäksi heidän on näytettävä negatiivinen koronavirustesti.

Solberg painotti, että jos ulkomaalainen ei noudata ohjeita, sitä voidaan pitää perusteena maasta poistamiselle.

Myös Kreikassa aloitetaan taas lauantaina kolmeviikkoinen koronasulku, joka on osin samankaltainen kuin keväällä. Tällä kertaa koulut ja päiväkodit pysyvät kuitenkin auki.

Sulun aikana kreikkalaiset voivat poistua kotoaan vain viranomaisten luvalla. Lupaa voi pyytää esimerkiksi tekstiviestillä.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis kutsui päätöstä vaikeaksi, mutta välttämättömäksi pandemian toisesta aallosta selviämiselle.

Sulkuja on eri puolilla Eurooppaa

Englannissa yli 50 miljoonaa ihmistä liittyi torstaina monien muiden länsieurooppalaisten joukkoon, kun tiukkoja koronavirusrajoituksia otettiin taas käyttöön. Alkuviikosta ihmiset jonottivat pian sulkeutuvien liikkeiden ulkopuolella, parturit pidensivät aukioloaikojaan valtavan kysynnän vuoksi ja pubeissa kumottiin vielä viimeisiä tuoppeja.

Pääministeri Boris Johnson ilmoitti uudesta, koko Englannin kattavasta sulusta viime viikonloppuna, kun koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä nousi korkeimpiin lukemiinsa sitten toukokuun ja sairaaloiden alettiin pelätä ylikuormittuvan.

Rajoitukset ovat voimassa ainakin joulukuun 2. päivään, ja ne muistuttavat suurelta osin aiempaa sulkua, mutta kuten Kreikassakin, koulut pysyvät auki.

Myös Skotlannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannissa sekä Ranskassa ja Saksassa on voimassa tiukkoja rajoituksia. Joukkoon liittyy perjantaina osia Italiasta, jossa tietyillä alueilla ihmiset eivät saa poistua kotoaan muuten kuin työn, terveyssyiden tai hätätapausten vuoksi, ja ei-välttämättömiksi luokitellut liikkeet suljetaan. Lisäksi koko maahan on julistettu ulkonaliikkumiskielto iltakymmenen ja aamukuuden välille.

Yhdysvalloissa jälleen hurjia lukuja

Yhdysvalloissa on varmistettu 102 831 uutta koronatartuntaa vuorokauden aikana, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Lukema on tähän mennessä korkein uusien päivittäisten koronatapausten määrä pandemian aikana.

Koronaan liittyviä kuolemia kirjattiin päivässä yhteensä 1 097.

Baltimorelaisyliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on varmistettu yhteensä lähes 9,5 miljoonaa tartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu lähes 234 000.

Yhdysvalloissa on ollut määrällisesti eniten tartuntoja ja koronakuolemia maailmassa.

Terveysviranomaisten mukaan jotkin osavaltiot ovat jo antaneet varoituksia terveydenhuoltojärjestelmiensä kyvystä selvitä, jos sairaalaan joutuvien määrä lisääntyy influenssakauden lähestyessä.

Paitsi terveydenhuoltojärjestelmiä, pandemia on kurittanut myös Yhdysvaltain taloutta, ja kymmenet miljoonat ovat menettäneet työnsä.

Viruksen leviämisellä on ollut huomattava vaikutus presidentinvaaleihin, kun yli 100 miljoonaa äänestäjää antoi äänensä ennakkoon. Iso osa äänestäjistä antoi ennakkoäänensä postitse. Vaalien lopullista tulosta ei vielä tiedetä osittain siitäkin syystä, että postiäänten suuri määrä on osaltaan viivästyttänyt ääntenlaskua osassa maata.

Jatkokautta tavoitteleva Trump vähätellyt virusta

Presidentinvaalien ääntenlasku oli Suomen aikaa puoli kahden tienoilla iltapäivällä edelleen kesken useissa vaa’ankieliosavaltioissa, mutta demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin on ennustettu olevan hienoisessa johdossa.

Maan istuva presidentti Donald Trump oli itsekin syksyllä hetkellisesti sairaalahoidossa saatuaan koronatartunnan. Omasta tartunnastaankin huolimatta Trump on toistamiseen vähätellyt koronapandemian vakavuutta ja väittänyt muun muassa, että virus lopulta vain ”katoaa”.

Biden on monien muiden tavoin kritisoinut vastaehdokkaansa koronatoimia ja vannonut kuuntelevansa koronatoimissaan tieteen pohjalta tehtyjä asiantuntijoiden suosituksia, mikäli hänet valitaan maan tulevaksi presidentiksi.

Tilastosivusto Worldometerin seurannan mukaan Yhdysvalloissa on varmistettu miljoonaa asukasta kohden yhteensä yli 29 500 koronatartuntaa ja kirjattu 723 koronaan liittyvää kuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 3 054 ja 65.