Norwegian kamppailee eloonjäämisestään

Halpalentoyhtiö Norwegianin jatkomahdollisuudet ratkeavat tänään aamulla alkavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa yhtiön osakkaat ottavat kantaa saneeraussuunnitelmaan. Hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan määräenemmistöä.

Koronakriisi on ajanut yhtiön vararikon partaalle, ja saneeraus on ehto sille, että yhtiö voi saada Norjan valtion suunnitteleman 2,7 miljardin kruunun pelastuspaketin.

Yhtiö pääsi sunnuntaina ratkaisuun velkojiensa kanssa, mikä oli edellytys suunnitelman etenemiselle. Velkojat ovat hyväksyneet, että yhtiön velkoja vaihdetaan osakkeiksi.

– Kaikki ratkeaa silloin. Jos osakkaat äänestävät pelastussuunnitelmaa vastaan, Norwegian menee konkurssiin. Jos he äänestävät kyllä, yhtiö voi jatkaa lentoaan, sanoi ilmailualan analyytikko Hans Jörgen Elnäs uutistoimisto TT:lle.

Norwegian ennakoi, että jos sen toiminta jatkuu, se on nykyistä pienimuotoisempaa. Laivasto ja reittiverkosto supistuvat, jotta yhtiö voi keskittyä kannattavimpiin osiin toiminnassaan. Yhtiö on arvioinut, että lentoliikenteen paluu normaaliin koronakriisin jälkeen voi venyä ensi vuoden puolelle.

Pelastussuunnitelman mahdollisuudet tulla hyväksytyksi kohenivat, kun yhtiön pienosakkaita edustava ryhmä ilmoitti sunnuntaina tukevansa sitä, keskusteltuaan Norwegianin perustajan Björn Kjosin kanssa.

Norwegian on ollut Norjassa suosittu sijoituskohde, ja yhtiön osakkeiden omistus on hajautunut laajasti, mikä on vaikeuttanut pelastussuunnitelman laatimista.