Nuoriso on uhmannut kokoontumisrajoituksia Porissa – Jopa sadan nuoren joukossa haastettu riitaa keskenään ja poliisin kanssa

Lounais-Suomen poliisi kertoo joutuneensa pääsiäisviikonlopun aikana hajottamaan nuorisojoukkoja Porissa.

Enimmillään sata nuorta on kokoontunut poikkeusajan kokoontumisrajoitusten vastaisesti.

Nuorimmat ovat olleet alle mopoikäisiä, vanhimmat täysi-ikäisiä.

Joukko on kokoontunut muun muassa paikallisen huoltoaseman ja automarketin pihassa.

Poliisin mukaan nuoret ovat haastaneet riitaa keskenään ja myös uhmanneet poliisin poistumiskäskyjä.

Nuoret ovat olleet liikkeellä jo kolmen päivän aikana, yleensä illalla ja yöllä. Poliisi on joutunut puuttumaan toimiin usean partion voimin.

– Ohjeita, neuvoja ja poistumiskäskyjä on nyt annettu toistuvasti paikan päällä, ja mussutusta on nyt kuunneltu nyt riittävästi. Seuraavana keinovalikoimassa ovat niskoittelusta johtuvat sakkorangaistukset tai poliisilain nojalla tehdyt vapauteen kohdistuvat toimet, kirjoittaa Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotteessaan.

Poliisi vetoaa vanhempiin, että he valvoisivat lastensa liikkumista poikkeusolojen aikana.

Uudenmaan rajalla huviajelua

Helsingin poliisi kertoo, että Uudenmaan rajavalvontaa on pääsiäisenä tultu kokeilemaan kaukaakin huviajelu mielessä.

– Huomattavaa on se, että takaisin ohjaamiset ja sakotukset on tehty pääasiassa ilta- ja yöaikaan. Tämä kertoo piittaamattomuudesta. Maakuntarajan ylittäminen on ollut huviajelua, ja sitä on perusteltu muun muassa kavereiden tapaamisella. Uudenmaan maakuntarajalle on ajettu pitkänkin matkan päästä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että halutaan tulla käännytetyksi, kertoi ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisin tiedotteessa sunnuntaina.

Ilmiö on korostunut pääsiäisen öinä. Sakkoja valmiuslain rikkomisesta poliisi jakoi lauantaina 17 kappaletta ja pitkäperjantaina 14 kappaletta. Näinä kahtena vuorokautena poliisi käännytti reilut 500 ajoneuvoa Uudenmaan rajalla.

Rajavalvonta on voimassa 19. huhtikuuta asti, ellei sitä pidennetä.

Etelä-Pohjanmaalla tappeluita ja autolla kiilailua

Etelä-Pohjanmaalla pääsiäisestä ei selvitty ilman naarmuja ja loukkaantumisia.

Pitkäperjantaina kaksi irrallaan ollutta pitbull-rotuista koiraa kävi kiinni koiranulkoiluttajaan ja koiraan Kauhavalla. Tapausta tutkitaan nimikkeillä eläimen vartioimatta jättäminen ja vammantuottamus.

Lehtimäellä nuorten miesten riita päättyi puukolla huitomiseen. Vamma ei kuitenkaan ollut vakava, mutta tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Tekijä saatiin kiinni.

Vimpelissä nuorten miesten saunailta päättyi perjantaina tappeluun. Toinen miehistä poistui vain pyyhe päällään naapuritaloon.

Lauantaina iltapäivällä kaksi autoseuruetta kohtasi Ilmajoella. Toisesta autosta osoitettiin haulikon näköisellä aseella, toisesta starttipistoolilla. Autot lähtivät liikkeelle, ja toinen kiilasi toista.

Toisesta autoista löytyi huumausaineita ja haulikon tapainen esine. Kaksi naista ja kaksi miestä otettiin kiinni epäiltynä muun muassa rattijuopumuksista, laittomista uhkauksista ja huumausaineen käyttörikoksista.