Nuorten usko omaan tulevaisuuteen on vahvistunut – maailman tulevaisuus huolettaa

16–30-vuotiaiden nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on vahvistunut viime vuosina, selviää Lasten ja nuorten säätiön ja teknologiayhtiö Tietoevryn tuoreesta selvityksestä.

Enemmistö kuitenkin kokee tulevaisuuden myös ahdistavana. Vastaajista 58 prosenttia arvioi omien kykyjensä ja taitojensa olevan hyvät tulevaisuudessa toimimiseksi, kun noin 13 prosenttia epäilee, että omat kyvyt ja taidot eivät riitä.

Usko maailman tulevaisuuteen on heikentynyt

Vastaajista 41 prosenttia kertoo, että heidän uskonsa maailman tulevaisuuteen on heikentynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Sodan pelko on noussut ilmastokriisiäkin suuremmaksi huolenaiheeksi. Lisäksi talouskriisit ja pandemiat huolestuttavat. Nuoret eivät koe, että he voisivat kovinkaan paljoa vaikuttaa globaaleihin kriiseihin. Lisäksi alle puolet uskoo, että ihmiskunnalla on halua tai kykyä ratkaista suurimpia globaaleja ongelmia.

Vastaajista 38 prosenttia kuitenkin kertoo uskovansa maailman muuttuvan paremmaksi paikaksi. Esiin nousi muun muassa toive siitä, että ihmiset oppisivat elämään paremmin toistensa kanssa.

Erityisesti nuorten naisten huoli tulevaisuudesta on lisääntynyt

Nuoret naiset luottavat miehiä vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa menestyä ja kokevat oman tulevaisuutensa epävarmemmaksi. Lisäksi naiset näkevät maailman tulevaisuuden selvästi pelottavampana ja epävarmempana. Ainoa asia, jota miehet pelkäävät naisia enemmän, on maahanmuutto.

Lisäksi nuorissa on 15–20 prosentin joukko, joka suhtautuu hyvin kyynisesti niin omaan kuin maailmankin tulevaisuuteen.

Toiveikas ja pelottava – selvitys nuorten tulevaisuususkosta 2022 -selvitykseen osallistui yli tuhat 16–30-vuotiasta nuorta ympäri Suomen. Aula Research -yhtiö analysoi keräämänsä kyselyaineiston yhteistyössä Lasten ja nuorten säätiön kanssa. Selvitys on osa säätiön ja Tietoevryn yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuususkoa.