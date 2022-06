Nyt Coca-Cola lähtee Venäjältä – ivaavista kommenteistaan tunnettu Zaharova kitkeränä: ”Millä me ruosteen pesemme?”

Coca-Cola lähtee nyt virallisesti Venäjältä. Coca-Colan myötä poistuvat myös muun muassa Sprite, Fanta BonAqua ja Schweppes. Yhtiö lopettaa juomien ja muiden tuotteiden valmistuksen ja myynnin Venäjällä. Asiasta kertovat useat venäläismediat.

Coca-Cola on ollut yksi länsimaalaisista tuotemerkeistä, joka on edustanut venäläisille vapautta, vaurautta ja hyvinvointia. Esimerkiksi Moskovan alueen viranomaiset ovat kertoneet, että heillä on valmius tuottaa “vastaavia juomia” venäläiskuluttajien käyttöön.

Maaliskuussa yhtiö ilmoitti keskeyttävänsä toimintansa Venäjällä, koska maa hyökkäsi Ukrainaan.

Fontanka-uutissivusto kertoo , että Venäjällä tehdään jatkossa ”identtisen makuisia” juomia uudennäköisissä juomapulloissa. Valikoimaan sisältyy myös trendikäs mango.

Coca-Colan merkityksestä venäläisille kertoo, kuinka esimerkiksi Lenta totesi Telegramissa: “Loma on poistunut”.

Coca-Colan tärkeydestä Venäjälle viestii sekin, että ivaavan sivaltavista kommenteistaan tunnettu ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi asiaa tuoreeltaan. Zaharova ironisoi Telegramissa: ”Toverit, millä me ruosteen pesemme?!!”

Coca-Cola-konserni ja sen jakeluverkostot myyvät kuitenkin Venäjällä olevat varastonsa tyhjiksi. Sen jälkeen myöskään sen kumppanit eivät enää tuota, eivätkä myy Coca-Cola-liikemerkin juomia Venäjällä.