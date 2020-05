Nyt saa taas matkustaa kotimaassa – varovaisuus mielessä

Matkailu on sallittua jo tänään. Koronavirukseen liittyvät käyttäytymisohjeet pätevät yhä koko maassa, matkalla tai ei.

Hallitus on muuttanut kantaansa kotimaan matkailusta. Tästä päivästä alkaen Suomessa saa matkustaa, kunhan noudattaa ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Matkustamista pitää välttää sairaana. Jos sairastuu, on oltava yhteydessä matkustuspaikkakunnan terveydenhuoltoon ja lääkäriin saadakseen lisää toimintaohjeita.

Tarpeettomia kohtaamisia on vältettävä ja käsi- sekä yskimishygieniasta pidettävä huolta myös liikkeellä.

Matkailualan yritysten on sitouduttava turvallisuusohjeisiin, joilla minimoidaan tartuntojen riski. Tämä tarkoittaa muun muassa riittävää siivousta ja henkilökunnan koulutusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat laatineet tarkemmat ohjeet matkailuun kotimaassa.

Ulkomaanmatkailua ei suositella. Jos ulkomaille matkustaa vastoin suositusta, matkan jälkeen on yhä jäätävä kahden viikon karanteeniin.

Lintilä: ”Järkevä päätös”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on tyytyväinen. Hän ehti jo aiemmin viikolla luvata matkailun aloittamista, kunnes sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi, ettei kotimaan matkailua suositella kesän aikana.

– Kotimaanmatkailun avaaminen on järkevä päätös. Matkailusta vastaavana ministerinä koen tärkeäksi saada Suomen matkailun ja talouden taas käyntiin, tietenkin turvallisuus edellä. On selvää, että matkailusektori on kärsinyt koronasta ja tilannetta voidaan helpottaa kotimaanmatkailun avulla. Koska tauti ei vielä ole ohi, vetoan sekä matkailijoihin että matkailuyrittäjiin siinä, että teemme kaikki osamme turvallisen matkailun puolesta”, sanoo Lintilä valtioneuvoston tiedotteessa.

Matkailusta ei ennakoida tässä vähäisten tautitapausten tilanteessa merkittävää viruslinkoa. Siihenkin kuitenkin varaudutaan, että koronatapaukset lisääntyvät alueellisesti.

Riskiryhmään kuuluvien on ennen kotimaanmatkaa syytä keskustella suunnitelmiensa turvallisuudesta hoitavan lääkärinsä kanssa.